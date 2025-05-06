ВСУ поразили сразу 24 района сосредоточения армии РФ — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили сразу 24 района сосредоточения армии РФ — инфографика

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 6 мая 2025 года
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За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления, пять средств ракетных войск и артиллерии, два средства ПВО и четыре других важных объекта врага.

Главные тезисы

  • Начался 1168-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 6 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 959 500 (+1 430) человек,

  • танков — 10 766 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 416 (+5) ед,

  • артиллерийских систем — 27 431 (+61) ед,

  • РСЗО — 1378 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 142 (+145) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47 353 (+103) ед,

  • специальной техники — 3 873 (+3) ед.

Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 5 мая враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиаударов, использовав при этом две ракеты и сбросив 175 КАБ.

Более того, армия РФ совершила более 6100 обстрелов, из них 113 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3344 дрона-камикадзе.

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