ЗСУ уразили одразу 24 райони зосередження армії РФ — інфографіка

Протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління, п’ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об’єкти ворога.
Головні тези:
- Розпочався 1168 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 6 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 959 500 (+1 430) осіб,
танків — 10 766 (+3) од,
бойових броньованих машин — 22 416 (+5) од,
артилерійських систем — 27 431 (+61) од,
РСЗВ — 1378 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 142 (+145) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 47 353 (+103) од,
спеціальної техніки — 3 873 (+3) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом 5 травня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаударів, використавши при цьому дві ракети та скинувши 175 КАБ.
Ба більше, армія РФ здійснила понад 6100 обстрілів, з них 113 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3344 дрони-камікадзе.
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