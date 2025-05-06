ЗСУ уразили одразу 24 райони зосередження армії РФ — інфографіка

Протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління, п’ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об’єкти ворога.