Сирський повідомив про різку ситуацію на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звертає увагу на те, що Покровський напрямок залишається одним з найскладніших ділянок фронту. Попри це, завдяки хоробрості та майстерності українських захисників вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині. Ба більше, на окремих ділянках Сили оборони України навіть змогли перехопити тактичну ініціативу.
Головні тези:
- Сирський вказав на успішну діяльність 425-го окремого штурмового полку “Скала”.
- Він висловив вдячність за військову мужність та відданість виконанню поставлених завдань.
Що відбувається на Покровському напрямку
За словами Сирського, 425-й окремий штурмовий полк "Скала" — один із підрозділів, який вкрай успішно використовує тактику активної оборони та нищить російських окупантів.
Головком нагадав про те, що зусиллями “Скали” Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями.
Так було 3 роки тому в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом.
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