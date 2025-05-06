Сирський повідомив про різку ситуацію на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський повідомив про різку ситуацію на Покровському напрямку

Олександр Сирський
Що відбувається на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звертає увагу на те, що Покровський напрямок залишається одним з найскладніших ділянок фронту. Попри це, завдяки хоробрості та майстерності українських захисників вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині. Ба більше, на окремих ділянках Сили оборони України навіть змогли перехопити тактичну ініціативу.

Головні тези:

  • Сирський вказав на успішну діяльність 425-го окремого штурмового полку “Скала”.
  • Він висловив вдячність за військову мужність та відданість виконанню поставлених завдань.

Що відбувається на Покровському напрямку

Завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, 425-й окремий штурмовий полк "Скала" — один із підрозділів, який вкрай успішно використовує тактику активної оборони та нищить російських окупантів.

Головком нагадав про те, що зусиллями “Скали” Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями.

Фото: telegram.org/k/#@osirskiy

Так було 3 роки тому в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом.

Під час робочої поїздки у війська нагородив військовослужбовців 425-го полку почесними відзнаками Головнокомандувача. Солдати, сержанти, офіцери, ви з честю виконуєте поставлені завдання. Україна вірить у вас, і на вас завжди можна покластися. Ще раз висловлюю вам щиру вдячність.

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