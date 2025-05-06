Сирський повідомив про різку ситуацію на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звертає увагу на те, що Покровський напрямок залишається одним з найскладніших ділянок фронту. Попри це, завдяки хоробрості та майстерності українських захисників вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині. Ба більше, на окремих ділянках Сили оборони України навіть змогли перехопити тактичну ініціативу.

Що відбувається на Покровському напрямку

Завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, 425-й окремий штурмовий полк "Скала" — один із підрозділів, який вкрай успішно використовує тактику активної оборони та нищить російських окупантів.

Головком нагадав про те, що зусиллями “Скали” Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями.

Фото: telegram.org/k/#@osirskiy

Так було 3 роки тому в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом.