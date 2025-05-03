Коли Україна зможе виготовити балістичну ракету — прогноз авіаексперта

Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків “АОПА Україна” Геннадій Хазан вважає, що для України буде великим успіхом, якщо ОПК зможе створити й виготовити балістичну ракету за два роки.
Головні тези:
- Україна може виготовити балістичну ракету за два роки, якщо використовувати вже наявні розробки.
- Отримання вже розробленого проєкту значно прискорить процес створення української балістичної ракети.
Україна може виготовити балістичну ракету мінімум за два роки
Таку думку висловив авіаексперт.
В цьому житті обдурити себе простіше всього. Україна не зможе розробити й виготовити балістичну ракету ані місяць, ані за два. Якщо ми зможемо створити балістичну ракету за два роки, то це буде великий успіх. Ці терміни передбачають розробку, випробування, виправлення помилок й прийняття на озброєння. Тобто, цілий процес. Це не буде завтра й короткостроковій перспективі.
Втім, вважає Хазан, є інший шлях: якщо Україна отримає вже розроблений проєкт, то зможе мати балістичну ракету набагато швидше.
Експерт наголосив, що ЗСУ можуть отримати балістичну ракету вже за пів року, якщо випробування будуть успішними.
Чекаємо на звіти. Лише після звітів про вдале випробування балістичної ракети на полігонах ми можемо говорити про терміни. Якщо такі випробування будуть успішні, то ракета може стати на озброєння вже за пів року.
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