Коли Україна зможе виготовити балістичну ракету — прогноз авіаексперта

Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків “АОПА Україна” Геннадій Хазан вважає, що для України буде великим успіхом, якщо ОПК зможе створити й виготовити балістичну ракету за два роки.

Україна може виготовити балістичну ракету мінімум за два роки

Таку думку висловив авіаексперт.

В цьому житті обдурити себе простіше всього. Україна не зможе розробити й виготовити балістичну ракету ані місяць, ані за два. Якщо ми зможемо створити балістичну ракету за два роки, то це буде великий успіх. Ці терміни передбачають розробку, випробування, виправлення помилок й прийняття на озброєння. Тобто, цілий процес. Це не буде завтра й короткостроковій перспективі.

Втім, вважає Хазан, є інший шлях: якщо Україна отримає вже розроблений проєкт, то зможе мати балістичну ракету набагато швидше.

Йдеться про проєкти, які були розроблені, але потім були закриті. Це суттєво прискорить процес розпрацювання української балістики. Поширити

Експерт наголосив, що ЗСУ можуть отримати балістичну ракету вже за пів року, якщо випробування будуть успішними.

Чекаємо на звіти. Лише після звітів про вдале випробування балістичної ракети на полігонах ми можемо говорити про терміни. Якщо такі випробування будуть успішні, то ракета може стати на озброєння вже за пів року.