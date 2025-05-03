Когда Украина сможет изготовить баллистическую ракету — прогноз авиаэксперта

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина Геннадий Хазан считает, что для Украины будет большим успехом, если ОПК сможет создать и изготовить баллистическую ракету через два года.

Украина может изготовить баллистическую ракету минимум через два года

Такое мнение высказал авиаэксперт.

В этой жизни обмануть себя проще всего. Украина не сможет разработать и изготовить баллистическую ракету ни месяц, ни через два. Если мы сможем создать баллистическую ракету через два года, то это будет большой успех. Эти термины предполагают разработку, испытание, исправление ошибок и принятие на вооружение. То есть целый процесс. Это не будет завтра и в краткосрочной перспективе.

Впрочем, считает Хазан, другой путь: если Украина получит уже разработанный проект, то сможет иметь баллистическую ракету гораздо быстрее.

Речь идет о проектах, разработанных, но затем закрытых. Это существенно ускорит процесс разработки украинской баллистики. Поделиться

Эксперт подчеркнул, что ВСУ могут получить баллистическую ракету уже через полгода, если испытания будут успешными.

Ждем отчетов. Только после отчетов об удачном испытании баллистической ракеты на полигонах мы можем говорить о сроках. Если такие испытания будут успешны, то ракета может встать на вооружение уже через полгода.