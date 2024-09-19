По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, часть доходов от замороженных активов РФ уже направлена на финансирование украинских оборонных предприятий.

Что известно о поступлении в украинскую оборонку первых средств из замороженных активов РФ

Матернова подчеркнула, что из доходов от замороженных активов РФ в августе было выделено первые 1,4 млрд евро, что позволило сразу нескольким странам ЕС получить деньги для дальнейших поставок оружия в Украину.

Но гораздо важнее, что 400 млн евро из этой суммы пойдут на украинские оборонные предприятия. Это Дания выдумала такую систему. Она была первой страной, заключившей контракт с украинским предприятием и оплатившая производство гаубиц "Богдана" для ВСУ. Так что мы влили эту сумму через Данию в украинскую оборонную промышленность. Согласитесь, это довольно значительная сумма… И это — такая изысканная справедливость — за средства российских замороженных активов вы делаете гаубицы, — объясняет посол ЕС в Украине. Поделиться

По ее словам, следующий транш по доходам от замороженных активов РФ на финансирование производства оружия в Украине должен быть еще больше.

Потому что вы выпускаете то же оружие того же качества, но за меньшие деньги, делаете это быстрее, транспортные и логистические расходы меньше, и вдобавок — производители платят налоги в Украине, — отметила Матернова. Поделиться

Матернова прогнозирует тяжелую зиму в Украине

Посол отметила, что у Украины впереди очень тяжелая зима из-за атак преступной армии по энергообъектам, однако ситуация не будет критической.

Смотрите, я, конечно, ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все получаемые сценарии говорят, что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной, — подчеркнула Матернова. Поделиться

По ее словам, наиболее уязвимы Киев, Харьков и Одесса, а также другие города с централизованным отоплением.