По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, часть доходов от замороженных активов РФ уже направлена на финансирование украинских оборонных предприятий.
Главные тезисы
- Первые деньги от замороженных активов РФ направлены на украинские оборонные предприятия, содействуя производству оружия.
- ЕС выразил поддержку Украине перед ожидаемой сложной зимой, обеспечивая финансовую помощь и поставки вооружений.
- Киев, Харьков и Одесса считаются наиболее уязвимыми городами из-за централизованного отопления в условиях холода.
- Средства от замороженных активов РФ позволили украинским производителям оружия выпускать продукцию более качественно и дешевле.
- Евросоюз готов поддержать Украину в ситуации с атаками энергетических объектов и сложной зимой, демонстрируя готовность к сотрудничеству.
Что известно о поступлении в украинскую оборонку первых средств из замороженных активов РФ
Матернова подчеркнула, что из доходов от замороженных активов РФ в августе было выделено первые 1,4 млрд евро, что позволило сразу нескольким странам ЕС получить деньги для дальнейших поставок оружия в Украину.
По ее словам, следующий транш по доходам от замороженных активов РФ на финансирование производства оружия в Украине должен быть еще больше.
Матернова прогнозирует тяжелую зиму в Украине
Посол отметила, что у Украины впереди очень тяжелая зима из-за атак преступной армии по энергообъектам, однако ситуация не будет критической.
По ее словам, наиболее уязвимы Киев, Харьков и Одесса, а также другие города с централизованным отоплением.
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