Украинский ВПК получил первые деньги из доходов от замороженных активов РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Украинский ВПК получил первые деньги из доходов от замороженных активов РФ

Замороженные активы РФ
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Источник:  Украинская правда

По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, часть доходов от замороженных активов РФ уже направлена на финансирование украинских оборонных предприятий.

Главные тезисы

  • Первые деньги от замороженных активов РФ направлены на украинские оборонные предприятия, содействуя производству оружия.
  • ЕС выразил поддержку Украине перед ожидаемой сложной зимой, обеспечивая финансовую помощь и поставки вооружений.
  • Киев, Харьков и Одесса считаются наиболее уязвимыми городами из-за централизованного отопления в условиях холода.
  • Средства от замороженных активов РФ позволили украинским производителям оружия выпускать продукцию более качественно и дешевле.
  • Евросоюз готов поддержать Украину в ситуации с атаками энергетических объектов и сложной зимой, демонстрируя готовность к сотрудничеству.

Что известно о поступлении в украинскую оборонку первых средств из замороженных активов РФ

Матернова подчеркнула, что из доходов от замороженных активов РФ в августе было выделено первые 1,4 млрд евро, что позволило сразу нескольким странам ЕС получить деньги для дальнейших поставок оружия в Украину.

Но гораздо важнее, что 400 млн евро из этой суммы пойдут на украинские оборонные предприятия. Это Дания выдумала такую систему. Она была первой страной, заключившей контракт с украинским предприятием и оплатившая производство гаубиц "Богдана" для ВСУ. Так что мы влили эту сумму через Данию в украинскую оборонную промышленность. Согласитесь, это довольно значительная сумма… И это — такая изысканная справедливость — за средства российских замороженных активов вы делаете гаубицы, — объясняет посол ЕС в Украине.

По ее словам, следующий транш по доходам от замороженных активов РФ на финансирование производства оружия в Украине должен быть еще больше.

Потому что вы выпускаете то же оружие того же качества, но за меньшие деньги, делаете это быстрее, транспортные и логистические расходы меньше, и вдобавок — производители платят налоги в Украине, — отметила Матернова.

Матернова прогнозирует тяжелую зиму в Украине

Посол отметила, что у Украины впереди очень тяжелая зима из-за атак преступной армии по энергообъектам, однако ситуация не будет критической.

Смотрите, я, конечно, ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все получаемые сценарии говорят, что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной, — подчеркнула Матернова.

По ее словам, наиболее уязвимы Киев, Харьков и Одесса, а также другие города с централизованным отоплением.

Я действительно надеюсь, что у нас не будет катастрофического сценария, но нет сомнений, что у нас будет тяжелая зима. Я буду здесь, в Киеве, так что буду чувствовать это лично. Но Евросоюз доказал свою способность адаптироваться. Мы уже показали, что готовы поддержать миллионы беженцев, пересекших границу из-за войны. Мы впервые в истории задействовали директиву о временной защите, чтобы позволить людям работать и иметь достойную жизнь, ожидая возможности вернуться в Украину. Так что мы рассматриваем разные сценарии, и я считаю, что мы будем готовы, — подчеркнула европейский дипломат.

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