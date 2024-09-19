За словами посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, частину доходів від заморожених активів РФ вже спрямовано на фінансування українських оборонних підприємств.
Головні тези:
- Частина доходів від заморожених активів РФ спрямована на фінансування українських оборонних підприємств, що дозволило кільком країнам ЄС отримати гроші для поставок зброї в Україну.
- 400 млн євро з першого траншу коштів підуть на українські оборонні підприємства, сприяючи виробництву зброї.
- Євросоюз висловив підтримку Україні перед очікуваною складною зимою через атаки енергетичних об'єктів, прогнозуючи складні обставини, але готовий допомогти.
- Київ, Харків та Одеса вважаються найбільш вразливими містами з централізованим опаленням під час надходження холодів.
- Україна готується до можливих складнощів під час зими, враховуючи підтримку Євросоюзу та співпрацю з будівництвом оборонних галузей.
Що відомо про надходження до української оборонки перших коштів з заморожених активів РФ
Матернова підкреслила, що з прибутків від заморожених активів РФ у серпні було виділено перші 1,4 млрд євро, що дозволило одразу кільком країнам ЄС отримати гроші для подальших поставок зброї в Україну.
За її словами, наступний транш з прибутків від заморожених активів РФ на фінансування виробництва зброї в Україні має бути ще більшим.
Матернова прогнозує важку зиму в Україні
Пані посол зазначила, що в України попереду дуже важка зима через атаки злочинної армії по енергооб’єктах, однак ситуація не буде критичною.
За її словами, найбільш вразливими є Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.
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