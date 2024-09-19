За словами посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, частину доходів від заморожених активів РФ вже спрямовано на фінансування українських оборонних підприємств.

Що відомо про надходження до української оборонки перших коштів з заморожених активів РФ

Матернова підкреслила, що з прибутків від заморожених активів РФ у серпні було виділено перші 1,4 млрд євро, що дозволило одразу кільком країнам ЄС отримати гроші для подальших поставок зброї в Україну.

Але набагато важливіше те, що 400 млн євро з цієї суми підуть на українські оборонні підприємства. Це Данія придумала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт з українським підприємством і оплатила виробництво гаубиць "Богдана" для ЗСУ. Отже, ми влили цю суму через Данію в українську оборонну промисловість. Погодьтеся, це досить значна сума… І це — така вишукана справедливість — за кошти російських заморожених активів ви робите гаубиці, — пояснює пані посол ЄС в Україні. Поширити

За її словами, наступний транш з прибутків від заморожених активів РФ на фінансування виробництва зброї в Україні має бути ще більшим.

Тому що ви випускаєте ту саму зброю тієї ж якості, але за менші гроші, робите це швидше, транспортні та логістичні витрати менші, і на додаток — виробники платять податки в Україні, — зазначила Матернова. Поширити

Матернова прогнозує важку зиму в Україні

Пані посол зазначила, що в України попереду дуже важка зима через атаки злочинної армії по енергооб’єктах, однак ситуація не буде критичною.

Дивіться, я, звичайно ж, очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть, що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною, — підкреслила Матернова. Поширити

За її словами, найбільш вразливими є Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.