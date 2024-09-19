Український ВПК отримав перші гроші з прибутків від заморожених активів РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Український ВПК отримав перші гроші з прибутків від заморожених активів РФ

Заморожені активи РФ
Джерело:  Українська правда

За словами посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, частину доходів від заморожених активів РФ вже спрямовано на фінансування українських оборонних підприємств. 

Головні тези:

  • Частина доходів від заморожених активів РФ спрямована на фінансування українських оборонних підприємств, що дозволило кільком країнам ЄС отримати гроші для поставок зброї в Україну.
  • 400 млн євро з першого траншу коштів підуть на українські оборонні підприємства, сприяючи виробництву зброї.
  • Євросоюз висловив підтримку Україні перед очікуваною складною зимою через атаки енергетичних об'єктів, прогнозуючи складні обставини, але готовий допомогти.
  • Київ, Харків та Одеса вважаються найбільш вразливими містами з централізованим опаленням під час надходження холодів.
  • Україна готується до можливих складнощів під час зими, враховуючи підтримку Євросоюзу та співпрацю з будівництвом оборонних галузей.

Що відомо про надходження до української оборонки перших коштів з заморожених активів РФ

Матернова підкреслила, що з прибутків від заморожених активів РФ у серпні було виділено перші 1,4 млрд євро, що дозволило одразу кільком країнам ЄС отримати гроші для подальших поставок зброї в Україну.

Але набагато важливіше те, що 400 млн євро з цієї суми підуть на українські оборонні підприємства. Це Данія придумала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт з українським підприємством і оплатила виробництво гаубиць "Богдана" для ЗСУ. Отже, ми влили цю суму через Данію в українську оборонну промисловість. Погодьтеся, це досить значна сума…  І це — така вишукана справедливість — за кошти російських заморожених активів ви робите гаубиці, — пояснює пані посол ЄС в Україні.

За її словами, наступний транш з прибутків від заморожених активів РФ на фінансування виробництва зброї в Україні має бути ще більшим.

Тому що ви випускаєте ту саму зброю тієї ж якості, але за менші гроші, робите це швидше, транспортні та логістичні витрати менші, і на додаток — виробники платять податки в Україні, — зазначила Матернова.

Матернова прогнозує важку зиму в Україні

Пані посол зазначила, що в України попереду дуже важка зима через атаки злочинної армії по енергооб’єктах, однак ситуація не буде критичною.

Дивіться, я, звичайно ж, очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть, що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною, — підкреслила Матернова.

За її словами, найбільш вразливими є Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням. 

Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут, у Києві, тож відчуватиму це особисто. Але Євросоюз довів свою здатність адаптуватися. Ми вже показали, що  готові підтримати мільйони біженців, які перетнули кордон через війну. Ми вперше в історії задіяли директиву про тимчасовий захист, щоб дозволити людям працювати і мати гідне життя, чекаючи на можливість повернутися в Україну. Тож так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові, — підкреслила європейський дипломат.

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