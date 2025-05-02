"Максимально ускорять создание украинской баллистики". Зеленский провел Ставку

Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили украинскую ракетную программу.
Главные тезисы
- Зеленский призвал ускорить разработку украинской баллистики для обеспечения безопасности страны.
- В ходе заседания обсуждались активная оборона в Донецкой области и других направлениях.
Президент Зеленский провел Ставку: обсуждали ракетную программу
Об этом Президент Украины сообщил в вечернем видеообращении.
Зеленский отметил, что сегодня несколько раз сегодня докладывал Главком Александр Сырский.
Особое внимание — ситуации на Донетчине, в частности, на Покровском направлении, на некоторых других направлениях. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей. Россия продолжает отказываться от полного, длительного прекращения огня — уже все партнеры устали от этих российских манипуляций. Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она пришла.
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