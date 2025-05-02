"Максимально ускорять создание украинской баллистики". Зеленский провел Ставку

Об этом Президент Украины сообщил в вечернем видеообращении.

Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, комплектации подразделений. А также очень детально об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производстве. Задача — максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины.

Зеленский отметил, что сегодня несколько раз сегодня докладывал Главком Александр Сырский.

Особое внимание — ситуации на Донетчине, в частности, на Покровском направлении, на некоторых других направлениях. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей. Россия продолжает отказываться от полного, длительного прекращения огня — уже все партнеры устали от этих российских манипуляций. Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она пришла.