"Максимально ускорять создание украинской баллистики". Зеленский провел Ставку
Категория
Украина
Дата публикации

"Максимально ускорять создание украинской баллистики". Зеленский провел Ставку

Владимир Зеленский
Зеленский
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Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили украинскую ракетную программу.

Главные тезисы

  • Зеленский призвал ускорить разработку украинской баллистики для обеспечения безопасности страны.
  • В ходе заседания обсуждались активная оборона в Донецкой области и других направлениях.

Президент Зеленский провел Ставку: обсуждали ракетную программу

Об этом Президент Украины сообщил в вечернем видеообращении.

Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, комплектации подразделений. А также очень детально об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производстве. Задача — максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что сегодня несколько раз сегодня докладывал Главком Александр Сырский.

Особое внимание — ситуации на Донетчине, в частности, на Покровском направлении, на некоторых других направлениях. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей. Россия продолжает отказываться от полного, длительного прекращения огня — уже все партнеры устали от этих российских манипуляций. Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она пришла.

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