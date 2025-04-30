Россия должна прекратить удары — Зеленский озвучил условия для начала переговоров

Президент Владимир Зеленский 30 апреля заявил о готовности Украины к переговорам с Россией в любом формате, и отметил необходимость полного прекращения огня на период не менее 30 суток.

Сначала должно быть безусловное прекращение огня — Зеленский

30 апреля во время встречи с главой МИД и министром обороны Люксембурга Владимир Зеленский заявил о необходимости полного безусловного прекращения огня на достаточный срок, по меньшей мере, 30 суток.

Следует прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решения на переговорах. Мы готовы к любому формату разговора. Владимир Зеленский Президент Украины

Также Зеленский сообщил, что на встрече обсудили поддержку Украины и взаимодействие в Европе.

Кроме этого, президент сообщил, что в настоящее время украинская сторона готовится к переговорам, которые состоятся в ближайшее время.

Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами — дипломатической работы, прежде всего. Готовим встречи, готовим переговоры, которые пройдут в ближайшее время. Безопасность — это приоритет.

К слову, 29 апреля в Кремле заявили, что 30-дневное перемирие в войне с Украиной невозможно без предварительного урегулирования всех деталей.