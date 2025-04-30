Россия должна прекратить удары — Зеленский озвучил условия для начала переговоров

Президент Владимир Зеленский 30 апреля заявил о готовности Украины к переговорам с Россией в любом формате, и отметил необходимость полного прекращения огня на период не менее 30 суток.
Главные тезисы
- Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну, заявил Зеленский.
- Безопасность – это приоритет, считает президент.
Сначала должно быть безусловное прекращение огня — Зеленский
30 апреля во время встречи с главой МИД и министром обороны Люксембурга Владимир Зеленский заявил о необходимости полного безусловного прекращения огня на достаточный срок, по меньшей мере, 30 суток.
Также Зеленский сообщил, что на встрече обсудили поддержку Украины и взаимодействие в Европе.
Кроме этого, президент сообщил, что в настоящее время украинская сторона готовится к переговорам, которые состоятся в ближайшее время.
Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами — дипломатической работы, прежде всего. Готовим встречи, готовим переговоры, которые пройдут в ближайшее время. Безопасность — это приоритет.
К слову, 29 апреля в Кремле заявили, что 30-дневное перемирие в войне с Украиной невозможно без предварительного урегулирования всех деталей.
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