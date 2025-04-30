Росія повинна припинити удари — Зеленський озвучив умови для початку переговорів

Президент Володимир Зеленський 30 квітня заявив про готовність України до переговорів із Росією в будь-якому форматі, та наголосив на необхідності повного припинення вогню на період не менше 30 діб.
Головні тези:
- Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну, заявив Зеленський.
- Безпека — це пріоритет, вважає президент.
Спочатку повинно бути безумовне припинення вогню — Зеленський
30 квітня під час зустрічі з главою МЗС та міністром оборони Люксембургу Володимир Зеленський заявив, про необхідність повного безумовного припинення вогню на достатній термін, щонайменше 30 діб.
Також Зеленський поінформував, що на зустрічі обговорили підтримку України та взаємодію у Європі.
Окрім цього президент повідомив, що наразі українська сторона готується до перемовин, що відбудуться найближчим часом.
Сьогодні було достатньо багато технічної роботи з нашими партнерами — дипломатичної роботи передусім. Готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться найближчим часом. Безпека — це пріоритет.
До слова, 29 квітня у Кремлі заявили, що 30-денне перемир'я у війні з Україною неможливе без попереднього врегулювання всіх деталей.
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