Росія повинна припинити удари — Зеленський озвучив умови для початку переговорів
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія повинна припинити удари — Зеленський озвучив умови для початку переговорів

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський 30 квітня заявив про готовність України до переговорів із Росією в будь-якому форматі, та наголосив на необхідності повного припинення вогню на період не менше 30 діб.

Головні тези:

  • Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну, заявив Зеленський.
  • Безпека — це пріоритет, вважає президент.

Спочатку повинно бути безумовне припинення вогню — Зеленський

30 квітня під час зустрічі з главою МЗС та міністром оборони Люксембургу Володимир Зеленський заявив, про необхідність повного безумовного припинення вогню на достатній термін, щонайменше 30 діб.

Треба припинити удари, припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також Зеленський поінформував, що на зустрічі обговорили підтримку України та взаємодію у Європі.

Окрім цього президент повідомив, що наразі українська сторона готується до перемовин, що відбудуться найближчим часом.

Сьогодні було достатньо багато технічної роботи з нашими партнерами — дипломатичної роботи передусім. Готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться найближчим часом. Безпека — це пріоритет.

До слова, 29 квітня у Кремлі заявили, що 30-денне перемир'я у війні з Україною неможливе без попереднього врегулювання всіх деталей.

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