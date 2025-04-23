Мирні переговори міністрів щодо України у Лондоні скасовані

МЗС Британії офіційно підтвердило, що мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України на рівні міністрів, які повинні були пройти 23 квітня в Лондоні, не відбудуться.

Що відомо про скасування мирних переговорів

Журналісти звернули увагу на нову заяву Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ щодо мирних переговорів в Україні відкладається. Переговори на рівні посадовців продовжаться, але вони будуть закриті для ЗМІ, — йдеться в заяві. Поширити

Що важливо розуміти, у новому раунді переговорів повинні були взяти участь очільники дипломатичних відомств США, Британії, Франції, Німеччини та України.

Згідно з даними журналістів, шеф американської дипломатії Марко Рубіо відмовився летіти в Лондон, оскільки Україна не захотіла визнавати Крим російським.

Близько 11:45 глава Міноборони України Рустем Умєров заявив про прибуття в Лондон.

За його словами, разом із головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вони зустрінуться з американськими та європейськими союзниками.

Обговоримо способи досягти повного і безумовного припинення вогню. Від зустрічі у Джидді до Лондона — наша мета незмінна: відданість стійкому та справедливому миру. Рустем Умєров Міністр оборони України

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На останні події відреагувала докторка з державного управління у Національна академія державного управління при Президентові України Тетяна Трощинська:

Я за ці 3 дні начиталась тут таку кількість коментарів мутних, але цілком реальних типів, простих людей, як-то кажуть, які верещали, що треба погоджуватись і віддавати Крим, бо це "нарешті мир". А потім заходиш на профіль, а половина з них — поборювачі ТЦК і поширювачі "звірств". Як би це так акуратніше сказати. Ні, Трамп не врятує від мобілізації. Поширити

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З коментарем також виступив український журналіст та редактор Олександр Крамаренко.

Він звернув увагу на те, що рівень зустрічі у Лондоні різко знизили через відмову Рубіо від участі в ній.

Але поїздка української делегації туди все одно є доречною — ми маємо вчасно перекидати м'яч на сторону Трампа. Такий шлях. Поширити