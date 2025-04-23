Мирні переговори міністрів щодо України у Лондоні скасовані

МЗС Британії офіційно підтвердило, що мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України на рівні міністрів, які повинні були пройти 23 квітня в Лондоні, не відбудуться.
Головні тези:
- Сторони переговорів мають намір провести зустрічі на рівні посадовців, проте вони будуть закриті для ЗМІ.
- Умєров підтвердив прибуття української делегації у Лондон.
Що відомо про скасування мирних переговорів
Журналісти звернули увагу на нову заяву Міністерства закордонних справ Великої Британії.
Що важливо розуміти, у новому раунді переговорів повинні були взяти участь очільники дипломатичних відомств США, Британії, Франції, Німеччини та України.
Згідно з даними журналістів, шеф американської дипломатії Марко Рубіо відмовився летіти в Лондон, оскільки Україна не захотіла визнавати Крим російським.
Близько 11:45 глава Міноборони України Рустем Умєров заявив про прибуття в Лондон.
За його словами, разом із головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вони зустрінуться з американськими та європейськими союзниками.
На останні події відреагувала докторка з державного управління у Національна академія державного управління при Президентові України Тетяна Трощинська:
З коментарем також виступив український журналіст та редактор Олександр Крамаренко.
Він звернув увагу на те, що рівень зустрічі у Лондоні різко знизили через відмову Рубіо від участі в ній.
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