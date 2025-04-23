Венс висунув новий ультиматум Україні та Росії

Команда американського лідера Дональда Трампа вийде з переговорного процесу щодо завершення війни Росії проти України як посередниця, якщо не отримає позитивної відповіді на свої мирні ініціативи.

США почали дедалі активніше шантажувати Україну

З гучною заявою з цього приводу виступив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За словами останнього, команда Дональда Трампа зробила "справедливу пропозицію" і Києву, і Москві.

Ми відмовимося від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді (щодо мирного плану США — ред.). Ми зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

U.S. VP JD Vance:



We will withdraw from mediating between Russia and Ukraine if we do not receive a positive response.



We have presented a clear and fair proposal to both the Russians and Ukrainians. — Clash Report (@clashreport) April 23, 2025

Попри це, Венс не розкрив деталі “справедливої пропозиції” з боку США.

Американські журналісти стверджують, що новий план Дональда Трампа, мовляв, полягає в юридичному визнанні Сполученими Штатами анексії Криму Росією та відмову України від вступу в НАТО.