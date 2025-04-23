Венс висунув новий ультиматум Україні та Росії

Команда американського лідера Дональда Трампа вийде з переговорного процесу щодо завершення війни Росії проти України як посередниця, якщо не отримає позитивної відповіді на свої мирні ініціативи.
Головні тези:
- Команда Трампа не поспішає розкривати деталі свого нового мирного плану.
- Згідно з даними ЗМІ, він передбачає визнання анексії Криму та відмову України від вступу в НАТО.
США почали дедалі активніше шантажувати Україну
З гучною заявою з цього приводу виступив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
За словами останнього, команда Дональда Трампа зробила "справедливу пропозицію" і Києву, і Москві.
Попри це, Венс не розкрив деталі “справедливої пропозиції” з боку США.
Американські журналісти стверджують, що новий план Дональда Трампа, мовляв, полягає в юридичному визнанні Сполученими Штатами анексії Криму Росією та відмову України від вступу в НАТО.
Окрім того, стверджується, що він був створений після того, як минулого тижня посланець президента США Стів Віткофф провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на більш ніж чотиригодинній зустрічі.
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