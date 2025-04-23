Венс висунув новий ультиматум Україні та Росії
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Політика
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Венс висунув новий ультиматум Україні та Росії

Венс
Джерело:  online.ua

Команда американського лідера Дональда Трампа вийде з переговорного процесу щодо завершення війни Росії проти України як посередниця, якщо не отримає позитивної відповіді на свої мирні ініціативи.

Головні тези:

  • Команда Трампа не поспішає розкривати деталі свого нового мирного плану.
  • Згідно з даними ЗМІ, він передбачає визнання анексії Криму та відмову України від вступу в НАТО.

США почали дедалі активніше шантажувати Україну

З гучною заявою з цього приводу виступив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За словами останнього, команда Дональда Трампа зробила "справедливу пропозицію" і Києву, і Москві.

Ми відмовимося від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді (щодо мирного плану США — ред.). Ми зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Попри це, Венс не розкрив деталі “справедливої пропозиції” з боку США.

Американські журналісти стверджують, що новий план Дональда Трампа, мовляв, полягає в юридичному визнанні Сполученими Штатами анексії Криму Росією та відмову України від вступу в НАТО.

Окрім того, стверджується, що він був створений після того, як минулого тижня посланець президента США Стів Віткофф провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на більш ніж чотиригодинній зустрічі.

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