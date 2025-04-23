Вэнс выдвинул новый ультиматум Украине и России
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Вэнс выдвинул новый ультиматум Украине и России

США начали все активнее шантажировать Украину
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Источник:  online.ua

Команда американского лидера Дональда Трампа выйдет из переговорного процесса по завершению войны России против Украины как посредники, если не получит положительного ответа на свои мирные инициативы.

Главные тезисы

  • Команда Трампа не торопится раскрывать детали своего нового мирного плана.
  • Согласно данным СМИ, он предусматривает признание аннексии Крыма и отказ Украины от вступления в НАТО.

США начали все активнее шантажировать Украину

С громким заявлением по этому поводу выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам последнего, команда Дональда Трампа сделала "справедливое предложение" и Киеву, и Москве.

Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа (по мирному плану США — ред.). Мы сделали ясное и справедливое предложение и россиянам, и украинцам.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

Несмотря на это, Вэнс не раскрыл детали "справедливого предложения" со стороны США.

Американские журналисты утверждают, что новый план Дональда Трампа, мол, заключается в юридическом признании Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией и отказе Украины от вступления в НАТО.

Кроме того, утверждается, что он был создан после того, как на прошлой неделе посланец президента США Стив Виткофф провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на более чем четырехчасовой встрече.

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