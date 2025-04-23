Вэнс выдвинул новый ультиматум Украине и России

Команда американского лидера Дональда Трампа выйдет из переговорного процесса по завершению войны России против Украины как посредники, если не получит положительного ответа на свои мирные инициативы.

США начали все активнее шантажировать Украину

С громким заявлением по этому поводу выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам последнего, команда Дональда Трампа сделала "справедливое предложение" и Киеву, и Москве.

Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа (по мирному плану США — ред.). Мы сделали ясное и справедливое предложение и россиянам, и украинцам. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

U.S. VP JD Vance:



We will withdraw from mediating between Russia and Ukraine if we do not receive a positive response.



We have presented a clear and fair proposal to both the Russians and Ukrainians. — Clash Report (@clashreport) April 23, 2025

Несмотря на это, Вэнс не раскрыл детали "справедливого предложения" со стороны США.

Американские журналисты утверждают, что новый план Дональда Трампа, мол, заключается в юридическом признании Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией и отказе Украины от вступления в НАТО.