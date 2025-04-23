Вэнс выдвинул новый ультиматум Украине и России

Команда американского лидера Дональда Трампа выйдет из переговорного процесса по завершению войны России против Украины как посредники, если не получит положительного ответа на свои мирные инициативы.
Главные тезисы
- Команда Трампа не торопится раскрывать детали своего нового мирного плана.
- Согласно данным СМИ, он предусматривает признание аннексии Крыма и отказ Украины от вступления в НАТО.
США начали все активнее шантажировать Украину
С громким заявлением по этому поводу выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По словам последнего, команда Дональда Трампа сделала "справедливое предложение" и Киеву, и Москве.
Несмотря на это, Вэнс не раскрыл детали "справедливого предложения" со стороны США.
Американские журналисты утверждают, что новый план Дональда Трампа, мол, заключается в юридическом признании Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией и отказе Украины от вступления в НАТО.
Кроме того, утверждается, что он был создан после того, как на прошлой неделе посланец президента США Стив Виткофф провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на более чем четырехчасовой встрече.
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