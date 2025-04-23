Трамп дал задний ход в торговой войне против Китая

По словам американского лидера Дональда Трампа, в скором времени пошлины на китайские товары будут существенно снижены, однако не будут нулевыми. Что важно понимать, сейчас речь идет о показателе в 145%.

Трамп анонсировал снижение пошлин против Китая

Глава Белого дома публично признал тот факт, что 145% — это очень высокий показатель, поэтому он намерен его снизить.

Он не будет даже близко таким высоким. Он существенно снизится. Но это не будет нуль. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, пошлины в 145% де-факто вводили эмбарго стран друг против друга.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, официальный Вашингтон уже понял, что торговая война с Китаем нежизнеспособна.

Более того, американский министр добавил, что он рассчитывает на деэскалацию в ближайшем будущем.

Бессент заявил инвесторам, что главной целью торговой войны с КНР является перебалансировка торговли, а не ее остановка.