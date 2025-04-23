Трамп дал задний ход в торговой войне против Китая

По словам американского лидера Дональда Трампа, в скором времени пошлины на китайские товары будут существенно снижены, однако не будут нулевыми. Что важно понимать, сейчас речь идет о показателе в 145%.
Главные тезисы
- Минфин США признал нежизнеспособность торговой войны с Китаем.
- В Штатах уже прогнозируют ее деэскалацию в будущем.
Трамп анонсировал снижение пошлин против Китая
Глава Белого дома публично признал тот факт, что 145% — это очень высокий показатель, поэтому он намерен его снизить.
Что важно понимать, пошлины в 145% де-факто вводили эмбарго стран друг против друга.
По словам главы Минфина США Скотта Бессента, официальный Вашингтон уже понял, что торговая война с Китаем нежизнеспособна.
Более того, американский министр добавил, что он рассчитывает на деэскалацию в ближайшем будущем.
Бессент заявил инвесторам, что главной целью торговой войны с КНР является перебалансировка торговли, а не ее остановка.
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