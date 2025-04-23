Трамп дал задний ход в торговой войне против Китая
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп дал задний ход в торговой войне против Китая

Трамп анонсировал снижение пошлин против Китая
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Источник:  CNN

По словам американского лидера Дональда Трампа, в скором времени пошлины на китайские товары будут существенно снижены, однако не будут нулевыми. Что важно понимать, сейчас речь идет о показателе в 145%.

Главные тезисы

  • Минфин США признал нежизнеспособность торговой войны с Китаем.
  • В Штатах уже прогнозируют ее деэскалацию в будущем.

Трамп анонсировал снижение пошлин против Китая

Глава Белого дома публично признал тот факт, что 145% — это очень высокий показатель, поэтому он намерен его снизить.

Он не будет даже близко таким высоким. Он существенно снизится. Но это не будет нуль.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, пошлины в 145% де-факто вводили эмбарго стран друг против друга.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, официальный Вашингтон уже понял, что торговая война с Китаем нежизнеспособна.

Более того, американский министр добавил, что он рассчитывает на деэскалацию в ближайшем будущем.

Бессент заявил инвесторам, что главной целью торговой войны с КНР является перебалансировка торговли, а не ее остановка.

Китай, в свою очередь, принял меры, чтобы причинить боль ключевым отраслям американской промышленности, ограничив количество демонстрируемых в стране голливудских фильмов и вернув в США по меньшей мере два самолета "Боинг", предназначенные для использования китайскими авиакомпаниями.

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