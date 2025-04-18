Торговая война. Китай полностью прекратил покупать сжиженный газ у США

Импорт Китаем сжиженного природного газа (СПГ) США полностью прекратился более чем на 10 недель. Это свидетельствует о том, что китайско-американская торговая война распространилась на энергетическое сотрудничество.
Главные тезисы
- Прекращение импорта сжиженного газа из США в Китай из-за торговой войны усилит партнерство между Китаем и Россией в сфере энергетики.
- Китайские компании вынуждены искать альтернативные источники энергии из-за увеличения пошлин на американский сжиженный газ.
- Остановка импорта приведет к потенциальному сокращению энергетических контрактов между Китаем и США на долгосрочной основе.
Китай полностью прекратил покупать сжиженный газ у США
Об этом говорится в данных по морским перевозкам.
Издание отмечает, что последний танкер из США, перевозивший 69 тысяч тонн СПГ из порта Корпус-Кристи в Техасе, прибыл в южную провинцию Фуцзянь 6 февраля. После этого никаких новых поставок не последовало.
Другое судно должно было прибыть в Китай, но после введения 15% пошлины на американский СПГ 10 февраля его маршрут изменили — газ доставили в Бангладеш. С тех пор пошлина выросла до 49%, что делает закупку американского газа экономически невыгодной для китайских компаний.
Последствия этой остановки могут быть долгосрочными: Китай укрепляет еще энергетические связи с Россией, а под вопросом оказывается будущее масштабного расширения инфраструктуры СПГ в США и Мексике на миллиарды долларов.
Эксперт по газу в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анна-Софи Корбо отметила: "Последствия будут долговременными. Не думаю, что китайские импортеры когда-нибудь снова заключат новые контракты на американский СПГ".
После вторжения России в Украину Китай и так покупал относительно мало СПГ из США, часто перепродавая его в Европу с прибылью. В прошлом году только 6% импорта СПГ в Китае приходилось на США, в то время как в 2021 году эта доля достигала 11%.
В то же время китайские компании, в частности, PetroChina и Sinopec, имеют 13 долгосрочных контрактов на поставку СПГ из американских терминалов — некоторые из них будут действовать до 2049 года, согласно данным компании Kpler.
Посол Китая в России заявил ранее на этой неделе, что Китай, вероятно, увеличит импорт российского СПГ.
Россия стала третьим по величине поставщиком СПГ в Китай после Австралии и Катара. Москва и Пекин также ведут переговоры по новому газопроводу "Сила Сибири — 2".
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