Торговая война. Китай полностью прекратил покупать сжиженный газ у США

Импорт Китаем сжиженного природного газа (СПГ) США полностью прекратился более чем на 10 недель. Это свидетельствует о том, что китайско-американская торговая война распространилась на энергетическое сотрудничество.

Китай полностью прекратил покупать сжиженный газ у США

Об этом говорится в данных по морским перевозкам.

Издание отмечает, что последний танкер из США, перевозивший 69 тысяч тонн СПГ из порта Корпус-Кристи в Техасе, прибыл в южную провинцию Фуцзянь 6 февраля. После этого никаких новых поставок не последовало.

Другое судно должно было прибыть в Китай, но после введения 15% пошлины на американский СПГ 10 февраля его маршрут изменили — газ доставили в Бангладеш. С тех пор пошлина выросла до 49%, что делает закупку американского газа экономически невыгодной для китайских компаний.

Замораживание поставок СПГ из США является повторением блокировки импорта, которое длилось более года во время первого президентского срока Дональда Трампа. Поделиться

Последствия этой остановки могут быть долгосрочными: Китай укрепляет еще энергетические связи с Россией, а под вопросом оказывается будущее масштабного расширения инфраструктуры СПГ в США и Мексике на миллиарды долларов.

Эксперт по газу в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анна-Софи Корбо отметила: "Последствия будут долговременными. Не думаю, что китайские импортеры когда-нибудь снова заключат новые контракты на американский СПГ".

После вторжения России в Украину Китай и так покупал относительно мало СПГ из США, часто перепродавая его в Европу с прибылью. В прошлом году только 6% импорта СПГ в Китае приходилось на США, в то время как в 2021 году эта доля достигала 11%.

В то же время китайские компании, в частности, PetroChina и Sinopec, имеют 13 долгосрочных контрактов на поставку СПГ из американских терминалов — некоторые из них будут действовать до 2049 года, согласно данным компании Kpler.

Посол Китая в России заявил ранее на этой неделе, что Китай, вероятно, увеличит импорт российского СПГ.

Я точно знаю, что многие покупатели. Так многие покупатели просят посольство помочь наладить контакты с российскими поставщиками, я думаю, что (импорта, — ред.), безусловно, будет больше, — сказал Чжан Ханьхуэй. Поделиться

Россия стала третьим по величине поставщиком СПГ в Китай после Австралии и Катара. Москва и Пекин также ведут переговоры по новому газопроводу "Сила Сибири — 2".