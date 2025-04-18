Торгова війна. Китай повністю припинив купувати скраплений газ у США

Імпорт Китаєм скрапленого природного газу (СПГ) США повністю припинився більше ніж на 10 тижнів. Це свідчить, що китайсько-американська торгова війна поширилася на енергетичну співпрацю.

Китай повністю припинив купувати скраплений газ у США

Про це йдеться в даних з морських перевезень.

Видання зазначає, що останній танкер зі США, що перевозив 69 тисяч тонн СПГ із порту Корпус-Крісті в Техасі, прибув до південної провінції Фуцзянь 6 лютого. Після цього жодних нових постачань не було.

Інше судно мало прибути до Китаю, але після введення 15% мита на американський СПГ 10 лютого, його маршрут змінили — газ доставили до Бангладеш. Відтоді мито зросло до 49%, що робить закупівлю американського газу економічно невигідною для китайських компаній.

Заморожування постачання СПГ із США є повторенням блокування імпорту, яке тривало понад рік під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Поширити

Наслідки цієї зупинки можуть бути довгостроковими: Китай ще більше зміцнює енергетичні зв'язки з Росією, а під питанням опиняється майбутнє масштабного розширення інфраструктури СПГ у США та Мексиці на мільярди доларів.

Експертка з газу в Центрі глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Анна-Софі Корбо зазначила: "Наслідки будуть довготривалими. Не думаю, що китайські імпортери колись знову укладуть нові контракти на американський СПГ".

Після вторгнення Росії в Україну Китай і без того купував відносно мало СПГ зі США, часто перепродуючи його до Європи з прибутком. Торік лише 6% імпорту СПГ у Китаї припадало на США, тоді як у 2021 році ця частка сягала 11%.

Водночас китайські компанії, зокрема PetroChina та Sinopec, мають 13 довгострокових контрактів на постачання СПГ з американських терміналів — деякі з них діятимуть до 2049 року, згідно з даними компанії Kpler.

Посол Китаю в Росії заявив раніше цього тижня, що Китай, ймовірно, натомість збільшить імпорт російського СПГ.

Я точно знаю, що багато покупців. Так багато покупців просять посольство допомогти налагодити контакти з російськими постачальниками, я думаю, що (імпорту, — ред.), безперечно, буде більше, — сказав Чжан Ханьхуей. Поширити

Росія стала третім за величиною постачальником СПГ до Китаю після Австралії та Катару. Москва і Пекін також ведуть переговори щодо нового газопроводу "Сила Сибіру — 2".