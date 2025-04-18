Торгова війна. Китай повністю припинив купувати скраплений газ у США

Імпорт Китаєм скрапленого природного газу (СПГ) США повністю припинився більше ніж на 10 тижнів. Це свідчить, що китайсько-американська торгова війна поширилася на енергетичну співпрацю.
Головні тези:
- Китай припинив купівлю скрапленого газу з США через введення мит на товари, що спричинило розширення торгової війни між країнами.
- Ця зупинка імпорту може змусити китайські компанії переглянути стратегію з пошуку нових енергетичних джерел.
- Підвищення мит на американський СПГ спричинило збільшення імпорту російського газу до Китаю, що може вплинути на енергетичний баланс світу.
Китай повністю припинив купувати скраплений газ у США
Про це йдеться в даних з морських перевезень.
Видання зазначає, що останній танкер зі США, що перевозив 69 тисяч тонн СПГ із порту Корпус-Крісті в Техасі, прибув до південної провінції Фуцзянь 6 лютого. Після цього жодних нових постачань не було.
Інше судно мало прибути до Китаю, але після введення 15% мита на американський СПГ 10 лютого, його маршрут змінили — газ доставили до Бангладеш. Відтоді мито зросло до 49%, що робить закупівлю американського газу економічно невигідною для китайських компаній.
Наслідки цієї зупинки можуть бути довгостроковими: Китай ще більше зміцнює енергетичні зв'язки з Росією, а під питанням опиняється майбутнє масштабного розширення інфраструктури СПГ у США та Мексиці на мільярди доларів.
Експертка з газу в Центрі глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Анна-Софі Корбо зазначила: "Наслідки будуть довготривалими. Не думаю, що китайські імпортери колись знову укладуть нові контракти на американський СПГ".
Після вторгнення Росії в Україну Китай і без того купував відносно мало СПГ зі США, часто перепродуючи його до Європи з прибутком. Торік лише 6% імпорту СПГ у Китаї припадало на США, тоді як у 2021 році ця частка сягала 11%.
Водночас китайські компанії, зокрема PetroChina та Sinopec, мають 13 довгострокових контрактів на постачання СПГ з американських терміналів — деякі з них діятимуть до 2049 року, згідно з даними компанії Kpler.
Посол Китаю в Росії заявив раніше цього тижня, що Китай, ймовірно, натомість збільшить імпорт російського СПГ.
Росія стала третім за величиною постачальником СПГ до Китаю після Австралії та Катару. Москва і Пекін також ведуть переговори щодо нового газопроводу "Сила Сибіру — 2".
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