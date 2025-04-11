Китай завдає потужного удару по США у межах торгової війни

Офіційний Київ вирішив підвищити мита на всі американські товари з 84% до 125%. Це рішення набуде чинності уже 12 квітня, мовиться у заяві Міністерства фінансів КНР.
Головні тези:
- Міністерство фінансів КНР повідомило про намір ігнорувати подальші мита з боку США.
- Сі Цзіньпін закликав Євросоюз приєднатися до Китаю у боротьбі з одностороннім залякуванням з боку Штатів.
Китай відповів на нове рішення Трампа
Офіційний Пекін блискавично відреагував на підвищення президентом США мит на китайські товари до 125%.
У Міністерстві фінансів КНР також додали, що Китай має намір ігнорувати подальші мита з боку Вашингтона.
На цьому тлі очільник КНР Сі Цзіньпін закликав Євросоюз об'єднати зусилля з Китаєм у боротьбі "одностороннім залякуванням".
Він також звернув увагу на те, що високі мита, які запровадив американський лідер, шкодять світовій економіці.
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