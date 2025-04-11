Китай завдає потужного удару по США у межах торгової війни

Офіційний Київ вирішив підвищити мита на всі американські товари з 84% до 125%. Це рішення набуде чинності уже 12 квітня, мовиться у заяві Міністерства фінансів КНР.

Китай відповів на нове рішення Трампа

Офіційний Пекін блискавично відреагував на підвищення президентом США мит на китайські товари до 125%.

У Міністерстві фінансів КНР також додали, що Китай має намір ігнорувати подальші мита з боку Вашингтона.

Враховуючи те, що більше не існує жодної можливості прийняття ринком американських товарів, що експортуються до Китаю за нинішніх рівнів тарифів, якщо американська сторона продовжить вводити мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це жодної уваги, — заявили представники відомства. Поширити

На цьому тлі очільник КНР Сі Цзіньпін закликав Євросоюз об'єднати зусилля з Китаєм у боротьбі "одностороннім залякуванням".

Він також звернув увагу на те, що високі мита, які запровадив американський лідер, шкодять світовій економіці.