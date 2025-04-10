Призупинення мит США. Трампа запідозрили у маніпулюванні ринком

Сенатор Адам Шифф закликав Конгрес розслідувати, чи брав участь президент Дональд Трамп в інсайдерській торгівлі чи маніпулюванні ринком, коли він раптово призупинив широкий набір мит, що призвело до стрімкого зростання цін на акції.

Сенатор Шифф закликав провести розслідування щодо мит Трампа

Я зроблю все, що в моїх силах, щоб з’ясувати це, — каже TIME Шифф, демократ від Каліфорнії. — Сімейні монети-меми та все інше не виходить за межі внутрішньої торгівлі чи збагачення. Сподіваюся, незабаром дізнаюся про це. Поширити

Коментарі Шиффа щодо офіційного розслідування, про яке раніше не повідомлялося, надійшли незабаром після того, як індекс S&P 500 піднявся більш ніж на 9% у середу вдень після того, як Трамп оголосив про призупинення мит.

«ЦЕ ЧУДОВИЙ ЧАС ДЛЯ ПОКУПКИ!!!» Трамп опублікував у Truth Social кілька хвилин після відкриття ринку в середу разом із літерами «DJT», що означає як його ініціали, так і стикер його медіакомпанії.

Білий дім не відразу відповів на запит про коментар.

Шифф став першим сенатором, який відкрито закликав Конгрес розслідувати потенційну інсайдерську торгівлю адміністрацією Трампа після різкої відмови президента від запровадження нових мит.

Такі розслідування, як правило, підпадають під компетенцію потужних груп Конгресу, таких як Юридичний комітет Сенату або Фінансовий комітет Сенату. Обидва очолюють республіканці — сенатор Чак Ґраслі від Айови та сенатор Майк Крапо від Айдахо, які переважно уникали конфлікту з Білим домом. Окремі законодавці, такі як Шифф, можуть розслідувати справи за допомогою особистого офісу, хоча такі розслідування не мають повноважень викликати суд.

Сенатор Тіна Сміт з Міннесоти, відповідаючи на запитання TIME, чи слід розслідувати Трампа щодо можливого маніпулювання ринком, сказала: "Це чудове питання. Він, безумовно, мав багато чого отримати. Я про це не думала".

Раніше 9 квітня конгресмен Стівен Хорсфорд, демократ від Невади, був одним із перших, хто засумнівався, чи була пауза в тарифах пов’язана з маніпулюванням ринком, оскільки новина з’явилася в середині гарячих слухань з торговим представником Трампа Джеймісоном Гріром, який рішуче захищав тарифи. Поширити

Реакція ринку на рішення Трампа була швидкою та ейфоричною. Акції підскочили більш ніж на 7% за кілька хвилин після оголошення, зрештою зросли більш ніж на 9%. Дохідність облігацій, яка зростала на тлі побоювань економічного спаду, знизилася. Ціни на нафту, які також падали, відновилися.

Сенатор від Каліфорнії довгий час був одним із найзапекліших критиків Трампа. Він був провідним прокурором у першому судовому процесі щодо імпічменту Трампа та центральною фігурою у відповіді Конгресу на розслідування Міністерства юстиції щодо Росії.

Хоча він не ініціював у 2017 році розслідування Конгресом щодо зв’язків Трампа з Росією, Шифф став найгучнішим демократом у комітеті, попереджаючи про пошану Трампа до автократичних лідерів. Пізніше Палата представників під керівництвом республіканців засудила Шиффа за його коментарі під час розслідування.