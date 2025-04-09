Трамп неочікувано призупинив дію нових тарифів — що сталося

Ввечері 9 квітня США поставили на "павзу" додаткові тарифи для низки країн. Майже для всіх діятиме 10% мито. Про це президент Трамп написав у Truth Social.
Головні тези:
- Президент Трамп призупинив дію нових тарифів на 90 днів для понад 75 країн, вводячи лише 10% мито.
- Рішення Трампа пов'язане з відсутністю заходів від інших країн після його оголошення тарифів.
- Тим часом для Китаю поступово підвищується митний тариф до 125%.
Трамп взяв 90-денну павзу для нових тарифів
Трамп розповів, що понад 75 країн звернулися до представників США, щоб розв'язати питання, які стосуються торгівлі, торгівельних бар'єрів, тарифів, маніпуляцій із валютою та нетарифних бар'єрів. При цьому вони не вжили жодних заходів у відповідь після рішення Вашингтона про тарифи.
Однак Трамп підвищує митні ставки для Китаю до 125%.
Тарифи Трампа
Через відсутність поваги, яку Китай проявив до світових ринків, я підвищую тариф, який США стягують з Китаю, до 125%, і він набуває чинності негайно.
У цьому зв’язку він висловив сподівання, що в певний момент у ближчому майбутньому Китай зрозуміє, що «обкрадання» США та інших країн не є чимось прийнятним.
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