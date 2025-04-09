Трамп неожиданно приостановил действие новых тарифов — что произошло

Вечером 9 апреля США поставили на паузу дополнительные тарифы для ряда стран. Почти для всех будет действовать 10% пошлины. Об этом президент Трамп написал в Truth Social.

Трамп взял 90-дневную паузу для новых тарифов

Трамп рассказал, что более 75 стран обратились к представителям США, чтобы решить вопросы, касающиеся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и нетарифных барьеров. При этом они не приняли никаких ответных мер после решения Вашингтона о тарифах.

Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно снижен взаимный тариф в течение этого периода в размере 10%, что также вступает в силу немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу. Дональд Трамп Президент США

Однако Трамп повышает таможенные ставки для Китая до 125%.

Пост Трампа

Тарифы Трампа

Из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, который взимают США из Китая, до 125%, и он вступает в силу немедленно.

В этой связи он выразил надежду, что в определенный момент в обозримом будущем Китай поймет, что «обкрадывание» США и других стран не является чем-то приемлемым.