Трамп неожиданно приостановил действие новых тарифов — что произошло

Вечером 9 апреля США поставили на паузу дополнительные тарифы для ряда стран. Почти для всех будет действовать 10% пошлины. Об этом президент Трамп написал в Truth Social.
Главные тезисы
- Трамп приостановил действие новых тарифов на 90 дней для более чем 75 стран, установив лишь 10% пошлины.
- Решение связано с отсутствием ответных мер от других стран после объявления тарифов.
- Для Китая таможенные тарифы постепенно повышаются до 125%, в то время как Трамп принял решение о паузе на 90 дней для других стран.
Трамп взял 90-дневную паузу для новых тарифов
Трамп рассказал, что более 75 стран обратились к представителям США, чтобы решить вопросы, касающиеся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и нетарифных барьеров. При этом они не приняли никаких ответных мер после решения Вашингтона о тарифах.
Однако Трамп повышает таможенные ставки для Китая до 125%.
Тарифы Трампа
Из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, который взимают США из Китая, до 125%, и он вступает в силу немедленно.
В этой связи он выразил надежду, что в определенный момент в обозримом будущем Китай поймет, что «обкрадывание» США и других стран не является чем-то приемлемым.
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