Трамп неожиданно приостановил действие новых тарифов — что произошло
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп неожиданно приостановил действие новых тарифов — что произошло

Donald Trump
Трамп
Читати українською

Вечером 9 апреля США поставили на паузу дополнительные тарифы для ряда стран. Почти для всех будет действовать 10% пошлины. Об этом президент Трамп написал в Truth Social.

Главные тезисы

  • Трамп приостановил действие новых тарифов на 90 дней для более чем 75 стран, установив лишь 10% пошлины.
  • Решение связано с отсутствием ответных мер от других стран после объявления тарифов.
  • Для Китая таможенные тарифы постепенно повышаются до 125%, в то время как Трамп принял решение о паузе на 90 дней для других стран.

Трамп взял 90-дневную паузу для новых тарифов

Трамп рассказал, что более 75 стран обратились к представителям США, чтобы решить вопросы, касающиеся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и нетарифных барьеров. При этом они не приняли никаких ответных мер после решения Вашингтона о тарифах.

Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно снижен взаимный тариф в течение этого периода в размере 10%, что также вступает в силу немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Однако Трамп повышает таможенные ставки для Китая до 125%.

Пост Трампа

Тарифы Трампа

Из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, который взимают США из Китая, до 125%, и он вступает в силу немедленно.

В этой связи он выразил надежду, что в определенный момент в обозримом будущем Китай поймет, что «обкрадывание» США и других стран не является чем-то приемлемым.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Иногда нужны лекарства". Трамп отреагировал на падение мировых рынков из-за новых пошлин США
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Торговая война. Китай ответил на новые пошлины Трампа
Китай
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС введет контрмеры в ответ на пошлины США — что известно
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?