Нові тарифи Трампа. Світові ринки за три дні втратили 9,5 трлн дол

Акції на фінансових ринках, які відкрилися 7 квітня, продовжують падати через «тарифну війну» президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Тарифи Трампа спричинили падіння акцій та світових ринків на 9,5 трлн доларів за три дні.
- Різкі втрати на фінансових ринках: S&P 500 втратив 3%, індекс VIX стрімко зрос на фоні нових мит.
- Акції оборонних компаній, Tesla Inc. та криптовалюти зазнали найбільших втрат через тарифну політику Трампа.
Світові ринки за три дні “мит Трампа” втратили 9,5 трлн дол
Акції впали, через що триденна втрата вартості світового капіталу склала близько 9,5 трлн дол. Ф’ючерси на акції S&P 500 втратили 3%, а індекс VIX підскочив вище 50. Європейський Stoxx 600 впав на 5%.
Європейський індекс Stoxx 600 впав до найнижчого рівня з грудня 2023 року, а німецький індекс DAX ненадовго просів на 10%, перш ніж відновився. Акції оборонних компаній, які є найкращими цього року, постраждали найбільше, оскільки інвестори накопичували готівку, продаючи акції компаній.
Акції Tesla Inc. впали на 10%. Акції Apple Inc., Amazon.com Inc. і Citigroup Inc. — приблизно на 5%.
Гонконзький індекс Hang Seng впав на 10 % на ранкових торгах, а ринки Шанхаю та Шеньчженя впали на 6 та 8 % відповідно.
На Тайвані, який виробляє переважну більшість найсучасніших напівпровідників у світі, ринки впали на 9,8 % після відкриття вперше після заяви Трампа про введення тарифів — це найбільше одноденне падіння в історії.
Уряд Південної Кореї заявив у неділю, що виділить 2 мільярди доларів в якості екстреної допомоги вітчизняному автопрому, щоб пом’якшити удар від 25% тарифів Трампа на автомобілі іноземного виробництва, які набули чинності минулого тижня.
Криптовалюти втратили майже весь свій приріст з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді, оскільки наслідки тарифної політики президента США викликали масові продажі активів.
У понеділок біткойн втратив цілих 5,3%, вперше з 7 листопада впавши до 74 600 дол.
Це падіння пов’язане з введенням Трампом масштабних тарифів, які вже призвели до втрати трильйонів доларів на світових ринках.
Ціни на еталонні бренди нафти наближаються до критичного рівня для Росії, оскільки президент США Дональд Трамп ввів нові мита на імпорт, а Китай запровадив тарифи на американські товари у відповідь.
Видання Reuters пише, що ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3,48 долара, або на 5%, до 66,66 долара за барель, а на американську нафту West Texas Intermediate впали на 3,55 долара, або на 5,3%, до 63,40 долара. Обидва показники на шляху до найбільших тижневих втрат у відсотковому вираженні за пів року.
Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на найпопулярнішу російську нафту марки Urals до 50 доларів за барель. Ця ситуація посилила тиск на державний бюджет РФ, оскільки Кремль нарощує витрати для війни з Україною. Ціна нижчою 60 доларів є збитковою для російського бюджету.
Паризька фондова біржа продовжила падіння. CAC 40 зафіксував падіння на 4,5% до 6947,86 пункту (-6,19% на відкритті). У Франкфурті Dax, який об’єднує акції 40 найбільших німецьких компаній, впав на 4,84% після падіння на понад 10% вранці.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-