Нові тарифи Трампа. Світові ринки за три дні втратили 9,5 трлн дол

Акції на фінансових ринках, які відкрилися 7 квітня, продовжують падати через «тарифну війну» президента США Дональда Трампа.

Світові ринки за три дні “мит Трампа” втратили 9,5 трлн дол

Акції впали, через що триденна втрата вартості світового капіталу склала близько 9,5 трлн дол. Ф’ючерси на акції S&P 500 втратили 3%, а індекс VIX підскочив вище 50. Європейський Stoxx 600 впав на 5%.

Європейський індекс Stoxx 600 впав до найнижчого рівня з грудня 2023 року, а німецький індекс DAX ненадовго просів на 10%, перш ніж відновився. Акції оборонних компаній, які є найкращими цього року, постраждали найбільше, оскільки інвестори накопичували готівку, продаючи акції компаній.

Акції Tesla Inc. впали на 10%. Акції Apple Inc., Amazon.com Inc. і Citigroup Inc. — приблизно на 5%.

Гонконзький індекс Hang Seng впав на 10 % на ранкових торгах, а ринки Шанхаю та Шеньчженя впали на 6 та 8 % відповідно.

На Тайвані, який виробляє переважну більшість найсучасніших напівпровідників у світі, ринки впали на 9,8 % після відкриття вперше після заяви Трампа про введення тарифів — це найбільше одноденне падіння в історії.

Азійські лідери зробили низку заяв до США, щоб спробувати запобігти кризі для своїх економік, а партнери Штатів, такі як Японія, Південна Корея і Тайвань, пообіцяли вести переговори. Поширити

Уряд Південної Кореї заявив у неділю, що виділить 2 мільярди доларів в якості екстреної допомоги вітчизняному автопрому, щоб пом’якшити удар від 25% тарифів Трампа на автомобілі іноземного виробництва, які набули чинності минулого тижня.

Криптовалюти втратили майже весь свій приріст з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді, оскільки наслідки тарифної політики президента США викликали масові продажі активів.

У понеділок біткойн втратив цілих 5,3%, вперше з 7 листопада впавши до 74 600 дол.

Це падіння пов’язане з введенням Трампом масштабних тарифів, які вже призвели до втрати трильйонів доларів на світових ринках.

Ціни на еталонні бренди нафти наближаються до критичного рівня для Росії, оскільки президент США Дональд Трамп ввів нові мита на імпорт, а Китай запровадив тарифи на американські товари у відповідь.

Ціни на нафту досягли найнижчого рівня від середини пандемії коронавірусу 2021 року. Падіння “чорного золота” спричинене шквалом нових мит президента США Дональда Трампа і збільшенням видобутку в групі ОПЕК+. Поширити

Видання Reuters пише, що ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3,48 долара, або на 5%, до 66,66 долара за барель, а на американську нафту West Texas Intermediate впали на 3,55 долара, або на 5,3%, до 63,40 долара. Обидва показники на шляху до найбільших тижневих втрат у відсотковому вираженні за пів року.

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на найпопулярнішу російську нафту марки Urals до 50 доларів за барель. Ця ситуація посилила тиск на державний бюджет РФ, оскільки Кремль нарощує витрати для війни з Україною. Ціна нижчою 60 доларів є збитковою для російського бюджету.

Паризька фондова біржа продовжила падіння. CAC 40 зафіксував падіння на 4,5% до 6947,86 пункту (-6,19% на відкритті). У Франкфурті Dax, який об’єднує акції 40 найбільших німецьких компаній, впав на 4,84% після падіння на понад 10% вранці.