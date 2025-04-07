Новые тарифы Трампа. Мировые рынки за три дня потеряли 9,5 трлн долл

Открывшиеся 7 апреля акции на финансовых рынках продолжают падать из-за «тарифной войны» президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- В результате тарифной политики Трампа мировые рынки потеряли 9,5 трлн долларов за три дня.
- Акции оборонных компаний, Tesla Inc. и криптовалюты понесли наибольшие потери из-за новых тарифов.
- Цены на нефть и акции на фондовых биржах многих стран продолжают снижаться из-за введения тарифов Трампом.
Мировые рынки за три дня "пошлин Трампа" потеряли 9,5 трлн долл
Акции упали, из-за чего трехдневная потеря стоимости мирового капитала составила около 9,5 трлн. Фьючерсы на акции S&P 500 потеряли 3%, а индекс VIX подскочил выше 50. Европейский Stoxx 600 упал на 5%.
Европейский индекс Stoxx 600 упал до самого низкого уровня с декабря 2023, а немецкий индекс DAX ненадолго просел на 10%, прежде чем восстановился. Акции оборонных компаний, лучшие в этом году, пострадали больше всего, поскольку инвесторы накапливали наличные, продавая акции компаний.
Акции Tesla Inc. упали на 10%. Акции Apple Inc., Amazon.com Inc. и Citigroup Inc. — примерно на 5%.
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 10% на утренних торгах, а рынки Шанхая и Шэньчжэня упали на 6 и 8% соответственно.
На Тайване, производящем подавляющее большинство самых современных полупроводников в мире, рынки упали на 9,8% после открытия впервые после заявления Трампа о введении тарифов — это самое однодневное падение в истории.
Правительство Южной Кореи заявило в воскресенье, что выделит 2 миллиарда долларов в качестве экстренной помощи отечественному автопрому, чтобы смягчить удар от 25% тарифов Трампа на автомобили иностранного производства, вступившие в силу на прошлой неделе.
Криптовалюты потеряли почти весь свой прирост с момента победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах, поскольку последствия тарифной политики президента США вызвали массовые продажи активов.
В понедельник биткойн потерял целых 5,3%, впервые с 7 ноября упав до 74 600 дол.
Это падение связано с введением Трампом масштабных тарифов, которые уже привели к потере триллионов долларов на мировых рынках.
Цены на эталонные бренды нефти приближаются к критическому уровню для России, поскольку президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт, а Китай ввел ответные тарифы на американские товары.
Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,48 доллара, или на 5%, до 66,66 доллара за баррель, а на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 3,55 доллара или на 5,3%, до 63,4. Оба показателя на пути к наибольшим недельным потерям в процентном выражении за полгода.
Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на популярнейшую российскую нефть марки Urals до 50 долларов за баррель. Эта ситуация усилила давление на государственный бюджет РФ, поскольку Кремль увеличивает расходы для войны с Украиной. Цена ниже 60 долларов убыточна для российского бюджета.
Парижская фондовая биржа продолжила падение. CAC 40 зафиксировал падение на 4,5% до 6947,86 пункта (-6,19% на открытии). Во Франкфурте Dax, объединяющем акции 40 крупнейших немецких компаний, упал на 4,84% после падения более чем на 10% утром.
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