Пошлины Трампа. Беспрецедентное падение финансовых рынков мира продолжается

Катастрофа на финансовых рынках, спровоцированная тарифами президента США Дональда Трампа, продлилась 7 апреля. Азиатские акции обрушились с открытия торгов, а фьючерсы на акции в США показали, что потеря 5 трлн долл на прошлой неделе — это не предел.
Главные тезисы
- Беспрецедентное падение финансовых рынков мира вызвано тарифной политикой президента США Дональда Трампа.
- Инвесторы ищут безопасные убежища из-за стремительного падения рынков мира, в результате чего азиатские акции обрушились и индекс MSCI Asia Pacific упал на 7,9%.
- Трамп не спешит на помощь финансовым рынкам, что вызывает беспокойство инвесторов и усиливает опасения по поводу глобальной рецессии.
Стремительное падение финансовых рынков мира продолжилось 7 апреля
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 7,9%, что является самым большим падением с октября 2008 года. Это произошло после того, как Трамп резко высказался о своей тарифной политике. Президент США предложил журналистам в воскресенье вечером "забыть о рынках в секунду".
Я не хочу, чтобы что-то пошло не так, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-нибудь исправить.
На многих азиатских рынках началась паника. Ключевой показатель китайских акций в Гонконге упал более чем на 9%. Иена резко возросла, поскольку инвесторы искали безопасные убежища, а нефть марки Brent упала более чем на 4%. Фьючерсы на Nasdaq упали более чем на 4%.
Беспокойство инвесторов достигло пика, когда Трамп ясно дал понять, что, в отличие от предыдущих финансовых кризисов, правительство США не спешит им на помощь, а Китай заявил, что введет соответствующие пошлины против США.
Пока продолжались волнения на рынках, некоторые близкие к Трампу люди призвали его пересмотреть свои планы перед крайним сроком 9 апреля для вступления в силу пошлин.
Я твердо убежден, что введение пошлин 9 апреля против всего мира, значительно превышающих стягиваемые с нас, является ошибкой, — написал миллиардер Билл Экман, основатель хедж-фонда Pershing Square и ключевой поклонник Трампа.
В своем посту Экман написал, что Трамп не "непогрешим", и призвал к 90-дневной отсрочке введения пошлин.
Масштабная распродажа усилила и без того опасения по поводу глобальной рецессии и увеличила ожидание того, что ФРС США попытается отреагировать.
Мы оцениваем вероятность рецессии в экономике США в 50%, — написали стратеги TD, включая Оскара Муньоса, в заметке от 6 апреля. Они добавили, что переносят свои ожидания понижение ставки ФРС с июля на июнь.
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