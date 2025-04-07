Пошлины Трампа. Беспрецедентное падение финансовых рынков мира продолжается

Катастрофа на финансовых рынках, спровоцированная тарифами президента США Дональда Трампа, продлилась 7 апреля. Азиатские акции обрушились с открытия торгов, а фьючерсы на акции в США показали, что потеря 5 трлн долл на прошлой неделе — это не предел.

Стремительное падение финансовых рынков мира продолжилось 7 апреля

Индекс MSCI Asia Pacific упал на 7,9%, что является самым большим падением с октября 2008 года. Это произошло после того, как Трамп резко высказался о своей тарифной политике. Президент США предложил журналистам в воскресенье вечером "забыть о рынках в секунду".

Я не хочу, чтобы что-то пошло не так, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-нибудь исправить.

На многих азиатских рынках началась паника. Ключевой показатель китайских акций в Гонконге упал более чем на 9%. Иена резко возросла, поскольку инвесторы искали безопасные убежища, а нефть марки Brent упала более чем на 4%. Фьючерсы на Nasdaq упали более чем на 4%.

После открытия рынков после выходных фондовый индекс Тайваня упал на 9,8%, что явилось самым большим падением за всю историю. Фьючерсы на японские акции были ненадолго прекращены из-за срабатывания автоматического выключателя, в то время как акции Nintendo и Sony упали более чем на 10%. Поделиться

Беспокойство инвесторов достигло пика, когда Трамп ясно дал понять, что, в отличие от предыдущих финансовых кризисов, правительство США не спешит им на помощь, а Китай заявил, что введет соответствующие пошлины против США.

Пока продолжались волнения на рынках, некоторые близкие к Трампу люди призвали его пересмотреть свои планы перед крайним сроком 9 апреля для вступления в силу пошлин.

Я твердо убежден, что введение пошлин 9 апреля против всего мира, значительно превышающих стягиваемые с нас, является ошибкой, — написал миллиардер Билл Экман, основатель хедж-фонда Pershing Square и ключевой поклонник Трампа.

В своем посту Экман написал, что Трамп не "непогрешим", и призвал к 90-дневной отсрочке введения пошлин.

Это не то, за что мы голосовали, — написал он в отдельном посту. Поделиться

Масштабная распродажа усилила и без того опасения по поводу глобальной рецессии и увеличила ожидание того, что ФРС США попытается отреагировать.