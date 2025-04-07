Мита Трампа. Безпрецедентне падіння фінансових ринків світу продовжується

Катастрофа на фінансових ринках, спровокована тарифами президента США Дональда Трампа, продовжилася 7 квітня. Азійські акції обвалилися з відкриття торгів, а ф'ючерси на акції в США показали, що втрата 5 трлн дол минулого тижня — це не межа.

Стрімке падіння фінансових ринків світу продовжилося 7 квітня

Індекс MSCI Asia Pacific впав на 7,9%, що є найбільшим падінням з жовтня 2008 року. Це сталося після того, як Трамп різко висловився про свою тарифну політику. Президент США запропонував журналістам у неділю ввечері "забути про ринки на секунду".

Я не хочу, щоб щось пішло не так, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити.

На багатьох азійських ринках почалася паніка. Ключовий показник китайських акцій у Гонконзі впав більш ніж на 9%. Ієна різко зросла, оскільки інвестори шукали безпечних притулків, а нафта марки Brent впала більш ніж на 4%. Ф'ючерси на Nasdaq впали більш ніж на 4%.

Після відкриття ринків після вихідних фондовий індекс Тайваню впав на 9,8%, що стало найбільшим падінням за всю історію. Ф'ючерси на японські акції були ненадовго припинені через спрацьовування автоматичного вимикача, тоді як акції Nintendo і Sony впали більш ніж на 10%. Поширити

Занепокоєння інвесторів сягнуло піка, коли Трамп ясно дав зрозуміти, що, на відміну від попередніх фінансових криз, уряд США не поспішає їм на допомогу, а Китай заявив, що запровадить відповідні мита проти США.

Поки тривали хвилювання на ринках, деякі близькі до Трампа люди закликали його переглянути свої плани перед крайнім терміном 9 квітня для набрання чинності мит у відповідь.

Я твердо переконаний, що введення мит 9 квітня проти всього світу, які значно перевищують ті, що стягуються з нас, є помилкою, — написав мільярдер Білл Екман, засновник хедж-фонду Pershing Square і ключовий прихильник Трампа.

У своєму пості Екман написав, що Трамп не "непогрішний", і закликав до 90-денного відтермінування введення мит.

Це не те, за що ми голосували, — написав він в окремому пості. Поширити

Масштабний розпродаж посилив і без того побоювання з приводу глобальної рецесії та збільшив очікування того, що ФРС США спробує відреагувати.