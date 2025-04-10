Приостановка пошлин США. Трампа заподозрили в манипулировании рынком

Сенатор Адам Шифф призвал Конгресс расследовать, участвовал ли президент Дональд Трамп в инсайдерской торговле или манипулировании рынком, когда он внезапно приостановил широкий набор пошлин, что привело к стремительному росту цен на акции.

Сенатор Шифф призвал провести расследование насчет пошлин Трампа

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выяснить это, говорит TIME Шифф, демократ от Калифорнии. — Семейные монеты-мемы и все остальное не выходят за пределы внутренней торговли или обогащения. Надеюсь, скоро узнаю об этом. Поделиться

Комментарии Шиффа по официальному расследованию, о котором ранее не сообщалось, поступили вскоре после того, как индекс S&P 500 поднялся более чем на 9% в среду днем после того, как Трамп объявил о приостановлении пошлин.

«ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ!!!» Трамп опубликовал в Truth Social несколько минут после открытия рынка в среду вместе с буквами DJT, что означает как его инициалы, так и стикер его медиакомпании.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии.

Шифф стал первым сенатором, открыто призвавшим Конгресс расследовать потенциальную инсайдерскую торговлю администрацией Трампа после резкого отказа президента от введения новых пошлин.

Такие расследования обычно подпадают под компетенцию мощных групп Конгресса, таких как Юридический комитет Сената или Финансовый комитет Сената. Оба возглавляют республиканцы — сенатор Чак Грасли от Айовы и сенатор Майк Крапо от Айдахо, преимущественно избегавшие конфликта с Белым домом. Отдельные законодатели, такие как Шифф, могут расследовать дела посредством личного офиса, хотя такие расследования не имеют полномочий вызвать суд.

Сенатор Тина Смит из Миннесоты, отвечая на вопрос TIME, следует ли расследовать Трампа относительно возможного манипулирования рынком, сказала: "Это отличный вопрос. Он, безусловно, должен был многое получить. Я об этом не думала".

Ранее 9 апреля конгрессмен Стивен Хорсфорд, демократ от Невады, был одним из первых, кто усомнился, была ли пауза в тарифах связана с манипулированием рынком, поскольку новость появилась в середине горячих слушаний с торговым представителем Трампа Джеймисоном Гриром, решительно защищавшим тарифы. Поделиться

Реакция рынка на решение Трампа была быстрой и эйфорической. Акции подскочили более чем на 7% через несколько минут после объявления, в конце концов выросли более чем на 9%. Растущая на фоне опасений экономического спада доходность облигаций снизилась. Падающие цены на нефть возобновились.

Сенатор от Калифорнии долгое время был одним из самых ожесточенных критиков Трампа. Он был ведущим прокурором в первом судебном процессе по импичменту Трампа и центральной фигурой в ответе Конгресса на расследование Министерства юстиции по России.

Хотя он не инициировал в 2017 году расследование Конгрессом по связям Трампа с Россией, Шифф стал самым громким демократом в комитете, предупреждая об уважении Трампа к автократическим лидерам. Позже Палата представителей под руководством республиканцев осудила Шиффа за его комментарии в ходе расследования.