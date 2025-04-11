Китай наносит мощный удар по США в рамках торговой войны

Официальный Киев решил повысить пошлины на все американские товары с 84 до 125%. Это решение вступит в силу уже 12 апреля, сказано в заявлении министерства финансов КНР.
Главные тезисы
- Министерство финансов КНР сообщило о намерении игнорировать дальнейшие пошлины со стороны США.
- Си Цзиньпин призвал Евросоюз присоединиться к Китаю в борьбе с односторонним запугиванием со стороны Штатов.
Китай ответил на новое решение Трампа
Официальный Пекин молниеносно отреагировал на повышение президентом США пошлин на китайские товары до 125%.
В Министерстве финансов КНР добавили, что Китай намерен игнорировать дальнейшие пошлины со стороны Вашингтона.
На этом фоне глава КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз объединить усилия с Китаем в борьбе с "односторонним запугиванием".
Он также обратил внимание на то, что высокие пошлины, введенные американским лидером, вредят мировой экономике.
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