Китай наносит мощный удар по США в рамках торговой войны
Категория
Экономика
Дата публикации

Китай наносит мощный удар по США в рамках торговой войны

Китай ответил на новое решение Трампа
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Источник:  online.ua

Официальный Киев решил повысить пошлины на все американские товары с 84 до 125%. Это решение вступит в силу уже 12 апреля, сказано в заявлении министерства финансов КНР.

Главные тезисы

  • Министерство финансов КНР сообщило о намерении игнорировать дальнейшие пошлины со стороны США.
  • Си Цзиньпин призвал Евросоюз присоединиться к Китаю в борьбе с односторонним запугиванием со стороны Штатов.

Китай ответил на новое решение Трампа

Официальный Пекин молниеносно отреагировал на повышение президентом США пошлин на китайские товары до 125%.

В Министерстве финансов КНР добавили, что Китай намерен игнорировать дальнейшие пошлины со стороны Вашингтона.

Учитывая, что больше не существует никакой возможности принятия рынком американских товаров, экспортируемых в Китай при нынешних уровнях тарифов, если американская сторона продолжит вводить пошлины на экспортируемые в США китайские товары, китайская сторона не будет обращать на это никакого внимания, — заявили представители ведомства.

На этом фоне глава КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз объединить усилия с Китаем в борьбе с "односторонним запугиванием".

Он также обратил внимание на то, что высокие пошлины, введенные американским лидером, вредят мировой экономике.

В частности, во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине Си Цзиньпин сказал, что в тарифной войне не будет победителей, а если идти против мира, то это значит изолировать себя.

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