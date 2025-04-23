Трамп дав задній хід у торговій війні проти Китаю

За словами американського лідера Дональда Трампа, незабаром мита на китайські товари будуть суттєво знижені, однак не будуть нульовими. Що важливо розуміти, наразі йдеться про показник у 145%.

Трамп анонсував зниження мит проти Китаю

Очільник Білого дому публічно визнав той факт, що 145% — це дуже високий показник, тому він має намір його знизити.

Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться. Але це не буде нуль. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, мита у 145% де-факто вводили ембарго країн одне проти одної.

За словами очільника Мінфіна США Скотта Бессента, офіційний Вашингтон уже зрозумів, що торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною.

Ба більше, американський міністр додав, що він розраховує на деескалацію в найближчому майбутньому.

Бессент заявив інвесторам, що головною ціллю торговельної війни з КНР є перебалансування торгівлі, а не її зупинка.