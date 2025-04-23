Трамп дав задній хід у торговій війні проти Китаю

За словами американського лідера Дональда Трампа, незабаром мита на китайські товари будуть суттєво знижені, однак не будуть нульовими. Що важливо розуміти, наразі йдеться про показник у 145%.
Головні тези:
- Мінфін США визнав нежиттєздатність торговельної війни з Китаєм.
- У Штатах уже прогнозують її деескалацію у майбутньому.
Трамп анонсував зниження мит проти Китаю
Очільник Білого дому публічно визнав той факт, що 145% — це дуже високий показник, тому він має намір його знизити.
Що важливо розуміти, мита у 145% де-факто вводили ембарго країн одне проти одної.
За словами очільника Мінфіна США Скотта Бессента, офіційний Вашингтон уже зрозумів, що торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною.
Ба більше, американський міністр додав, що він розраховує на деескалацію в найближчому майбутньому.
Бессент заявив інвесторам, що головною ціллю торговельної війни з КНР є перебалансування торгівлі, а не її зупинка.
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