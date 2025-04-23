Переговоры Украины и США в Лондоне — что известно

Как удалось узнать изданию Axios, делегация Украины на переговорах в Лондоне 23 апреля хотела бы обсудить с командой американского лидера Дональда Трампа прекращение огня на 30 дней.
Главные тезисы
- Новый план Трампа предположительно предусматривает признание аннексии Крыма россиянами и отказ Украины от вступления в НАТО.
- Команда Зеленского недовольна предложением США.
О чем могут договориться Украина и США
Согласно данным инсайдера журналистов, в последние сутки со стороны делегации Украины появились признаки того, что она хочет обсуждать 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не детали нового мирного плана Трампа.
Еще один анонимный источник СМИ заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского считает "мирное предложение" США очень необъективным по отношению к России.
Согласно данным СМИ, новый план Трампа предусматривает "де-юре" признание Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией и отказ Украины от вступления в НАТО.
Он был создан после того, как на прошлой неделе посланник Трампа Стив Виткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на более чем четырехчасовой встрече.
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