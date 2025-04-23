Переговоры Украины и США в Лондоне — что известно

Как удалось узнать изданию Axios, делегация Украины на переговорах в Лондоне 23 апреля хотела бы обсудить с командой американского лидера Дональда Трампа прекращение огня на 30 дней.

О чем могут договориться Украина и США

Согласно данным инсайдера журналистов, в последние сутки со стороны делегации Украины появились признаки того, что она хочет обсуждать 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не детали нового мирного плана Трампа.

Еще один анонимный источник СМИ заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского считает "мирное предложение" США очень необъективным по отношению к России.

В предложении очень четко сказано, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь туманно и в общих чертах сказано, что получит Украина, — подчеркнул украинский инсайдер журналистам. Поделиться

Согласно данным СМИ, новый план Трампа предусматривает "де-юре" признание Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией и отказ Украины от вступления в НАТО.