Переговоры Украины и США в Лондоне — что известно
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Переговоры Украины и США в Лондоне — что известно

О чем могут договориться Украина и США
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Источник:  Axios

Как удалось узнать изданию Axios, делегация Украины на переговорах в Лондоне 23 апреля хотела бы обсудить с командой американского лидера Дональда Трампа прекращение огня на 30 дней.

Главные тезисы

  • Новый план Трампа предположительно предусматривает признание аннексии Крыма россиянами и отказ Украины от вступления в НАТО.
  • Команда Зеленского недовольна предложением США.

О чем могут договориться Украина и США

Согласно данным инсайдера журналистов, в последние сутки со стороны делегации Украины появились признаки того, что она хочет обсуждать 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не детали нового мирного плана Трампа.

Еще один анонимный источник СМИ заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского считает "мирное предложение" США очень необъективным по отношению к России.

В предложении очень четко сказано, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь туманно и в общих чертах сказано, что получит Украина, — подчеркнул украинский инсайдер журналистам.

Согласно данным СМИ, новый план Трампа предусматривает "де-юре" признание Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией и отказ Украины от вступления в НАТО.

Он был создан после того, как на прошлой неделе посланник Трампа Стив Виткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на более чем четырехчасовой встрече.

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