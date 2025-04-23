Переговори України та США у Лондоні — що наразі відомо
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Переговори України та США у Лондоні — що наразі відомо

Зеленський
Джерело:  Axios

Як вдалося дізнатися виданню Axios, делегація України на перемовинах в Лондоні 23 квітня хотіла б обговорити з командою американського лідера Дональда Трампа припинення вогню на 30 днів.

Головні тези:

  • Новий план Трампа, ймовірно, передбачає визнання анексії Криму росіянами та відмову України від вступу в НАТО.
  • Команда Зеленського невдоволена пропозицією США.

Про що можуть домовитися Україна та США

Згідно з даними інсайдера журналістів, протягом останньої доби з боку делегації України з'явилися ознаки того, що вона хоче обговорювати 30-денне припинення вогню під час зустрічей у середу в Лондоні, а не деталі нового мирного плану Трампа.

Ще одне анонімне джерело ЗМІ заявило, що команда українського лідера Володимира Зеленського вважає "мирну пропозицію" США дуже упередженою щодо Росії.

У пропозиції дуже чітко сказано, які відчутні вигоди отримає Росія, але лише туманно і в загальних рисах сказано, що отримає Україна, — наголосив український інсайдер журналістам.

Згідно з даними ЗМІ, новий план Трампа нібито передбачає "де-юре" визнання Сполученими Штатами анексії Криму Росією та відмову України від вступу в НАТО.

Він був створений після того, як минулого тижня посланник Трампа Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на більш ніж чотиригодинній зустрічі.

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