Переговори України та США у Лондоні — що наразі відомо

Як вдалося дізнатися виданню Axios, делегація України на перемовинах в Лондоні 23 квітня хотіла б обговорити з командою американського лідера Дональда Трампа припинення вогню на 30 днів.
Головні тези:
- Новий план Трампа, ймовірно, передбачає визнання анексії Криму росіянами та відмову України від вступу в НАТО.
- Команда Зеленського невдоволена пропозицією США.
Про що можуть домовитися Україна та США
Згідно з даними інсайдера журналістів, протягом останньої доби з боку делегації України з'явилися ознаки того, що вона хоче обговорювати 30-денне припинення вогню під час зустрічей у середу в Лондоні, а не деталі нового мирного плану Трампа.
Ще одне анонімне джерело ЗМІ заявило, що команда українського лідера Володимира Зеленського вважає "мирну пропозицію" США дуже упередженою щодо Росії.
Згідно з даними ЗМІ, новий план Трампа нібито передбачає "де-юре" визнання Сполученими Штатами анексії Криму Росією та відмову України від вступу в НАТО.
Він був створений після того, як минулого тижня посланник Трампа Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на більш ніж чотиригодинній зустрічі.
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