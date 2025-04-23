Мирные переговоры министров по Украине в Лондоне отменены

МИД Британии официально подтвердил, что мирные переговоры по завершению войны России против Украины на уровне министров, которые должны были пройти 23 апреля в Лондоне, не состоятся.
Главные тезисы
- Стороны переговоров намерены провести встречи на уровне чиновников, однако они будут закрыты для СМИ.
- Умеров подтвердил прибытие украинской делегации в Лондон.
Что известно об отмене мирных переговоров
Журналисты обратили внимание на новое заявление Министерства иностранных дел Великобритании.
Что важно понимать, в новом раунде переговоров должны были участвовать главы дипломатических ведомств США, Британии, Франции, Германии и Украины.
Согласно данным журналистов, шеф американской дипломатии Марко Рубио отказался лететь в Лондон, поскольку Украина не захотела признавать Крым российским.
Около 11:45 глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о прибытии в Лондон.
По его словам, вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Андреем Сибигой они встретятся с американскими и европейскими союзниками.
На последние события отреагировала доктор государственного управления в Национальная академия государственного управления при Президенте Украины Татьяна Трощинская:
С комментарием выступил украинский журналист и редактор Александр Крамаренко.
Он обратил внимание на то, что уровень встречи в Лондоне резко снизили из-за отказа Рубио от участия в ней.
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