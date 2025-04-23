Мирные переговоры министров по Украине в Лондоне отменены
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Мирные переговоры министров по Украине в Лондоне отменены

Что известно об отмене мирных переговоров
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Источник:  The Guardian

МИД Британии официально подтвердил, что мирные переговоры по завершению войны России против Украины на уровне министров, которые должны были пройти 23 апреля в Лондоне, не состоятся.

Главные тезисы

  • Стороны переговоров намерены провести встречи на уровне чиновников, однако они будут закрыты для СМИ.
  • Умеров подтвердил прибытие украинской делегации в Лондон.

Что известно об отмене мирных переговоров

Журналисты обратили внимание на новое заявление Министерства иностранных дел Великобритании.

Сегодняшняя встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине откладывается. Переговоры на уровне чиновников продолжатся, но они будут закрыты для СМИ, — сказано в заявлении.

Что важно понимать, в новом раунде переговоров должны были участвовать главы дипломатических ведомств США, Британии, Франции, Германии и Украины.

Согласно данным журналистов, шеф американской дипломатии Марко Рубио отказался лететь в Лондон, поскольку Украина не захотела признавать Крым российским.

Около 11:45 глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о прибытии в Лондон.

По его словам, вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Андреем Сибигой они встретятся с американскими и европейскими союзниками.

Обсудим способы добиться полного и безусловного прекращения огня. От встречи в Джидде до Лондона наша цель неизменна: преданность устойчивому и справедливому миру.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Фото: скриншот

На последние события отреагировала доктор государственного управления в Национальная академия государственного управления при Президенте Украины Татьяна Трощинская:

Я за эти 3 дня начиталась здесь такое количество комментариев мутных, но вполне реальных типов, простых людей, как говорится, которые визжали, что надо соглашаться и отдавать Крым, потому что это "наконец-то мир". А потом заходишь на профиль, а половина из них — поборщики ТЦК и распространители "зверств". Как бы это аккуратнее сказать. Нет, Трамп не спасет от мобилизации.

Фото: скриншот

С комментарием выступил украинский журналист и редактор Александр Крамаренко.

Он обратил внимание на то, что уровень встречи в Лондоне резко снизили из-за отказа Рубио от участия в ней.

Но поездка украинской делегации туда все равно уместна — мы должны вовремя перебрасывать мяч на сторону Трампа. Таков путь.

Фото: скриншот

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