Мирные переговоры министров по Украине в Лондоне отменены

МИД Британии официально подтвердил, что мирные переговоры по завершению войны России против Украины на уровне министров, которые должны были пройти 23 апреля в Лондоне, не состоятся.

Что известно об отмене мирных переговоров

Журналисты обратили внимание на новое заявление Министерства иностранных дел Великобритании.

Сегодняшняя встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине откладывается. Переговоры на уровне чиновников продолжатся, но они будут закрыты для СМИ, — сказано в заявлении. Поделиться

Что важно понимать, в новом раунде переговоров должны были участвовать главы дипломатических ведомств США, Британии, Франции, Германии и Украины.

Согласно данным журналистов, шеф американской дипломатии Марко Рубио отказался лететь в Лондон, поскольку Украина не захотела признавать Крым российским.

Около 11:45 глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о прибытии в Лондон.

По его словам, вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Андреем Сибигой они встретятся с американскими и европейскими союзниками.

Обсудим способы добиться полного и безусловного прекращения огня. От встречи в Джидде до Лондона наша цель неизменна: преданность устойчивому и справедливому миру. Рустем Умеров Министр обороны Украины

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На последние события отреагировала доктор государственного управления в Национальная академия государственного управления при Президенте Украины Татьяна Трощинская:

Я за эти 3 дня начиталась здесь такое количество комментариев мутных, но вполне реальных типов, простых людей, как говорится, которые визжали, что надо соглашаться и отдавать Крым, потому что это "наконец-то мир". А потом заходишь на профиль, а половина из них — поборщики ТЦК и распространители "зверств". Как бы это аккуратнее сказать. Нет, Трамп не спасет от мобилизации. Поделиться

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С комментарием выступил украинский журналист и редактор Александр Крамаренко.

Он обратил внимание на то, что уровень встречи в Лондоне резко снизили из-за отказа Рубио от участия в ней.

Но поездка украинской делегации туда все равно уместна — мы должны вовремя перебрасывать мяч на сторону Трампа. Таков путь. Поделиться