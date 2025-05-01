Зеленский принял новые санкции против пророссийских пропагандистов — в списках Арестович
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский принял новые санкции против пророссийских пропагандистов — в списках Арестович

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая утвердил санкции против ряда физлиц. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против ряда пророссийских фигур, в том числе бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.
  • Список ограничений включает русских пропагандистов, украинских политологов и блоггеров, поддерживающих пророссийские взгляды.
  • Санкции также затронули ряд российских заводов и энергопредприятий, таких как Новолипецкий металлургический комбинат и «Новатек».

Зеленский принял санкции против Арестовича и Олешко

Согласно указу главы украинского государства, санкции были введены против:

  • Алексея Арестовича (бывший советник Офиса президента, который в последнее время резко критикует украинские власти. Известен рядом скандальных заявлений, в частности, утверждением о том, что в 2023 году ракета россиян попала в дом в Днепре якобы после того, как ее сбила ПВО);

  • Станислава Бернвальда (российский пропагандист);

  • Константина Бондаренко (украинский "политолог", продвигающий нарративы РФ);

  • Дмитрия Васильца (украинский блоггер, известный пророссийскими взглядами);

  • Анастасии Кашеваровой (российская пропагандистка, работавшая в СМИ, близких к Кремлю);

  • Мирослава Олешко (украинский блоггер, критиковавший ВСУ и поддерживавший Россию);

  • Павла Онищенко (основатель так называемого "освободительного движения" "Слобожанская сечь");

  • Александра Семченко (заместитель председателя запрещенной в Украине партии "Государство", он сбежал в Россию);

  • Александра Скубченко (украинский "политический эксперт", часто участвующий в эфирах пропагандистов РФ).

Также под ограничения попал ряд российских заводов и энергопредприятий: Новолипецкий металлургический комбинат, «Новатек», «Арктик СПГ» и другие.

В общей сложности ограничения ввели против 76 человек и 81 компании.

В указе говорится, что Министерству иностранных дел Украины поручили обсудить вопрос введения аналогичных санкций с европейскими партнерами и США.

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