Зеленский принял новые санкции против пророссийских пропагандистов — в списках Арестович

Алексея Арестовича (бывший советник Офиса президента, который в последнее время резко критикует украинские власти. Известен рядом скандальных заявлений, в частности, утверждением о том, что в 2023 году ракета россиян попала в дом в Днепре якобы после того, как ее сбила ПВО);