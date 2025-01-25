Карпюк жестко отреагировал на заявление Арестовича о расстреле военнопленных

Волонтер и блогер Александр Карпюк, в сети известный как Serg Marco, прокомментировал новое скандальное заявление экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Как известно, последний цинично отреагировал на новый расстрел украинских военнопленных российскими захватчиками. Арестович бесстыдно высмеял то, как "здоровые мужики перед смертью ползают на коленях".

Карпюк раскрыл свою версию биографии Арестовича

По словам волонтера, в биографии бывшего советника главы ОПУ много темных пятен, о которых не знает широкая общественность.

Александр Карпюк отмечает, что Алексей Арестович действительно закончил Высшее военное учебное заведение (ВВУЗ), однако учебе время не уделял, а сконцентрировал свое внимание на реализации в театре.

Несмотря на это, образование в ВВУЗ дало ему возможность обращаться к тем, кто воевал, фразой: "Я тебе как офицер офицеру говорю..."

С началом войны в 2014 году в армию не пошел, за что получил много критики, потому что до войны он же в соцсетях выдавал себя за тру-военного, а тут от военкомата бегает герой. Маруся с Медведем и Арестовичем сделали пост на тему "Нет, Арестович не сцикло бегающий от военкомата, поскольку он такой доброволец в Правом Секторе" (это свободная интерпретация того, что было в посту, к официальному ПС он скорее всего не имел отношения). Поделиться

Как Арестович оказался в 72-й бригаде

Согласно данным Александра Карпюка, в 2018 году Арестович "нарешал" себе должность в 72-й бригаде.

Несмотря на то, что у него не было опыта, он получил достаточно высокую штабную должность — помощник замкомандира бригады по разведке.

Совершенно тыловая должность, никаких боевых выходов, это все ложь, нет ни одного боевого распоряжения, что Арестович участвовал в разведвыходах. И не мог, потому что военнослужащие такого уровня допуска не ходят в рейды. Поделиться

Однако, как оказалось, в штабе 72-й бригады было не так уж много приключений, поэтому иногда Арестович туристом притусовывался к группам, работавшим в секторе бригады.

Волонтер отмечает, что его задачи были не слишком сложными и ответственными, к примеру, в окопе позади посидеть и издалека посмотреть, как настоящие ребята работают.

По словам Костюка, Арестович не знал саперного дела и даже не умел стрелять.

В один из таких моментов на линию 72-й бригады приехали работать снайперы, один из которых был лучшим инструктором из всех снайперских школ — Роман Селихов.

Арестович принялся организовать этим снайперам выход, потому что ну такие же крутые ребята приехали, надо с ними потусить! В результате группа зашла на позицию, которая была предварительно заминирована противником (и данные об этом были, просто Арестович об этом не знал, хотя это была его функциональная обязанность). Рома Селихов погиб от подрыва на мине ОЗМ. Да, та же ОЗМ о взрыве которой хвастался Арестович. Поделиться

Самому экс-советнику ОПУ удалось выжить, поскольку он все время шел сзади, на безопасном расстоянии.

Согласно данным волонтера, кроме Романа Селихова тогда также погиб боец 72 бригады с позывным "Полтава". Второй снайпер выжил чудом, получив ранение.

Так погиб самый лучший инструктор для снайпером. С Арестовичем расторгли контракт, насколько я знаю, он всего 10 месяцев прослужил. От суда отмазали, согласно расследованию Арестовича на месте гибели ребят не было. Все закрыли на это глаза. Поделиться

Костюк обращает внимание на то, что именно после этой трагедии появились выдумки Арестовича об ОЗМ, от которой он чудом выжил, и рассказы о "33 боевых выходах".

Много украинских воинов хотят поговорить с Арестович с глазу на глаз

Как отмечает волонтер, бывший советник главы ОПУ должен был молчать о трагедии в 72-й бригаде, потому что если ее начнут беспристрастно расследовать — "то он должен сесть".

Однако, мол, даже это Арестовича не останавливает.

Так вот. Человек который всю свою жизнь имитировал военного, не умеет никакого отношения к военному делу, ну абсолютно никаких военных навыков не имеет, хотя 10 лет войны прошло, пришел в ВСУ только "нарешав" удобную должность, влез в боевую работу, завершившуюся гибелью ценных специалистов, а затем соврала о тех событиях — не имеет права указывать, как кому умирать. Поделиться

По словам Костюка, когда Арестович вернется в Украину, то встретит большое количество военных, которые хотели бы пообщаться с ним лично.