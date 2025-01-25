Карпюк жестко отреагировал на заявление Арестовича о расстреле военнопленных

Волонтер и блогер Александр Карпюк, в сети известный как Serg Marco, прокомментировал новое скандальное заявление экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Как известно, последний цинично отреагировал на новый расстрел украинских военнопленных российскими захватчиками. Арестович бесстыдно высмеял то, как "здоровые мужики перед смертью ползают на коленях".
Главные тезисы
- Александр Карпюк раскрывает неизвестные факты биографии Алексея Арестовича.
- Волонтер рассказал, как последний попал в 72 бригаду и чем это закончилось.
- По словам Карпюка, Арестович виновен в гибели снайперского инструктора Романа Селихова.
Карпюк раскрыл свою версию биографии Арестовича
По словам волонтера, в биографии бывшего советника главы ОПУ много темных пятен, о которых не знает широкая общественность.
Александр Карпюк отмечает, что Алексей Арестович действительно закончил Высшее военное учебное заведение (ВВУЗ), однако учебе время не уделял, а сконцентрировал свое внимание на реализации в театре.
Несмотря на это, образование в ВВУЗ дало ему возможность обращаться к тем, кто воевал, фразой: "Я тебе как офицер офицеру говорю..."
Как Арестович оказался в 72-й бригаде
Согласно данным Александра Карпюка, в 2018 году Арестович "нарешал" себе должность в 72-й бригаде.
Несмотря на то, что у него не было опыта, он получил достаточно высокую штабную должность — помощник замкомандира бригады по разведке.
Однако, как оказалось, в штабе 72-й бригады было не так уж много приключений, поэтому иногда Арестович туристом притусовывался к группам, работавшим в секторе бригады.
Волонтер отмечает, что его задачи были не слишком сложными и ответственными, к примеру, в окопе позади посидеть и издалека посмотреть, как настоящие ребята работают.
По словам Костюка, Арестович не знал саперного дела и даже не умел стрелять.
В один из таких моментов на линию 72-й бригады приехали работать снайперы, один из которых был лучшим инструктором из всех снайперских школ — Роман Селихов.
Самому экс-советнику ОПУ удалось выжить, поскольку он все время шел сзади, на безопасном расстоянии.
Согласно данным волонтера, кроме Романа Селихова тогда также погиб боец 72 бригады с позывным "Полтава". Второй снайпер выжил чудом, получив ранение.
Костюк обращает внимание на то, что именно после этой трагедии появились выдумки Арестовича об ОЗМ, от которой он чудом выжил, и рассказы о "33 боевых выходах".
Много украинских воинов хотят поговорить с Арестович с глазу на глаз
Как отмечает волонтер, бывший советник главы ОПУ должен был молчать о трагедии в 72-й бригаде, потому что если ее начнут беспристрастно расследовать — "то он должен сесть".
Однако, мол, даже это Арестовича не останавливает.
По словам Костюка, когда Арестович вернется в Украину, то встретит большое количество военных, которые хотели бы пообщаться с ним лично.
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