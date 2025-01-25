Карпюк жорстко відреагував на заяву Арестовича про розстріл військовополонених

Волонтер та блогер Олександр Карпюк, у мережі відомий як Serg Marco, прокоментував нову скандальну заяву ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича. Як відомо, останній цинічно відреагував на новий розстріл українських військовополонених російськими загарбниками. Арестович безсоромно висміяв те, як "здорові мужики перед смертю повзають навколішки".

Карпюк розкрив свою версію біографії Арестовича

За словами волонтера, у біографії колишнього радника ОПУ є багато темних плям, про які не знає широкий загал.

Олександр Карпюк зазначає, що Олексій Арестович дійсно закінчив Вищий військовий навчальний заклад (ВВНЗ), однак навчанню час не приділяв, а сконцентрував свою увагу на реалізації у театрі.

Попри це, освіта у ВВНЗ дала йому можливість звертатись до тих, хто воював, фразою : “Я тобі як офіцер офіцеру кажу...”

З початком війни в 2014 в армію не пішов, за що отримав багато критики, бо до війни він же в соцмережах видавав себе за тру-військового, а тут від воєнкомата бігає герой. Арестович звернувся до Правого Сектора (Медведів), щоб вони вписались за нього. Маруся з Медведем та Арестовичем зробили пост на тему "Ні, Арестович не сцикло що бігає від воєнкомата, то він такий доброволець в Правом Секторі" (це свободна інтерпретація того що було у пості, до офіційного ПС він скоріш не мав відношення). Поширити

Як Арестович опинився у 72-й бригаді

Згідно з даними Олександра Карпюка, у 2018 році Арестович “нарішав” собі посаду в 72-й бригаді.

Попри те, що у нього не було жодного досвіду, він отримав доволі високу штабну посаду — помічник замкомандира бригади по розвідці.

Абсолютно тилова посада, ніяких бойових виходів, це все брехня, немає ні одного бойового розпорядження що Арестович брав участь в розвідвиходах. І не міг, бо військовослужбовці такого рівня допуску не ходять в рейди. Поширити

Однак, як виявилося, у штабі 72-ї бригади було не так вже й багато пригод, тому іноді Арестович туристом притусовувався до груп, які працювали в секторі бригади.

Волонтер зазначає, що його завдання були не надто складними і відповідальними, до прикладу, в окопі позаду посидіти й здалеку подивитись, як справжні хлопці працюють.

За словами Костюка, Арестович не знав саперної справи та навіть не вмів стріляти.

В один з таких моментів на лінію 72-ї бригади приїхали працювати снайпери, один з яких був найкращим інструктором з всіх снайперський шкіл — Роман Селіхов.

Арестович взявся організувати цим снайперам вихід, бо ну такі ж круті хлопці приїхали, треба з ними потусити! В результаті група зайшла на позицію яка буда попередньо замінована противником (і дані про це були, просто Арестович про це не знав, хоча це був його функціональний обов'язок). Рома Селіхов загинув від підриву на міні ОЗМ. Так, та сама ОЗМ про вибух якої хвалився Арестович. Поширити

Самому ж ексраднику ОПУ вдалося вижити, оскільки він весь час йшов позаду, на відтяжці, на безпечній відстані.

Згідно з даними волонтера, окрім Романа Селіхова тоді також загинув боєць 72 бригади з позивним “Полтава”. Другий снайпер вижив дивом, отримавши поранення.

Так загинув найкращий інструктор по снайперам. Після чого в 72-й піднявся хіпеш, бо якого х*ра взагалі у виході брав участь помічник замкомандира бригади, без бойового розпорядження та іншого? Чому був такий суцільний ідіотизм в плануванні виходу, який призвів до загибелі бійців? З Арестовичем розірвали контракт, наскільки я знаю, він всього 10 місяців прослужив. Від суду відмазали, згідно розслідування Арестовича на місці загибелі хлопців не було. Всі закрили очі. Поширити

Костюк звертає увагу на те, що саме після цієї трагедії зʼявились вигадки Арестовича про ОЗМ, від якої він дивом вижив, та розповіді про "33 бойових вихода".

Чимало українських воїнів хочуть поговорити з Арестович віч-на-віч

Як зазначає волонтер, колишній радник ОПУ повинен був мовчати про трагедію у 72-й бригаді, тому що якщо ії почнуть неупереджено розслідувати — “то він сісти повинен”.

Однак, мовляв, навіть це Арестовича не зупиняє.

Так ось. Людина яка все своє життя імітувала військового, не вміє нічого з військової справи, ну тобто абсолютно ніяких військових навичок не має, хоча 10 років війни пройшло, прийшла в ЗСУ тільки "нарішавши" зручну посаду, влізла в бойову роботу, яка завершилась загибеллю цінних спеціалістів, а потім збрехала про ті події — не має право вказувати, як кому вмирати. Поширити

За словами Костюка, коли Арестович повернеться в Україну, то зустріне велику кількість військових, яка б хотіла поспілкуватись з ним особисто.