Карпюк жорстко відреагував на заяву Арестовича про розстріл військовополонених

Волонтер та блогер Олександр Карпюк, у мережі відомий як Serg Marco, прокоментував нову скандальну заяву ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича. Як відомо, останній цинічно відреагував на новий розстріл українських військовополонених російськими загарбниками. Арестович безсоромно висміяв те, як "здорові мужики перед смертю повзають навколішки".
Головні тези:
- Олександр Карпюк розкриває невідомі факти біографії Олексія Арестовича.
- Волонтер розповів, як останній потрапив до 72 бригада та чим це закінчилося.
- За словами Карпюка, Арестович винен у загибелі снайперського інструктора Романа Селіхова.
Карпюк розкрив свою версію біографії Арестовича
За словами волонтера, у біографії колишнього радника ОПУ є багато темних плям, про які не знає широкий загал.
Олександр Карпюк зазначає, що Олексій Арестович дійсно закінчив Вищий військовий навчальний заклад (ВВНЗ), однак навчанню час не приділяв, а сконцентрував свою увагу на реалізації у театрі.
Попри це, освіта у ВВНЗ дала йому можливість звертатись до тих, хто воював, фразою : “Я тобі як офіцер офіцеру кажу...”
Як Арестович опинився у 72-й бригаді
Згідно з даними Олександра Карпюка, у 2018 році Арестович “нарішав” собі посаду в 72-й бригаді.
Попри те, що у нього не було жодного досвіду, він отримав доволі високу штабну посаду — помічник замкомандира бригади по розвідці.
Однак, як виявилося, у штабі 72-ї бригади було не так вже й багато пригод, тому іноді Арестович туристом притусовувався до груп, які працювали в секторі бригади.
Волонтер зазначає, що його завдання були не надто складними і відповідальними, до прикладу, в окопі позаду посидіти й здалеку подивитись, як справжні хлопці працюють.
За словами Костюка, Арестович не знав саперної справи та навіть не вмів стріляти.
В один з таких моментів на лінію 72-ї бригади приїхали працювати снайпери, один з яких був найкращим інструктором з всіх снайперський шкіл — Роман Селіхов.
Самому ж ексраднику ОПУ вдалося вижити, оскільки він весь час йшов позаду, на відтяжці, на безпечній відстані.
Згідно з даними волонтера, окрім Романа Селіхова тоді також загинув боєць 72 бригади з позивним “Полтава”. Другий снайпер вижив дивом, отримавши поранення.
Костюк звертає увагу на те, що саме після цієї трагедії зʼявились вигадки Арестовича про ОЗМ, від якої він дивом вижив, та розповіді про "33 бойових вихода".
Чимало українських воїнів хочуть поговорити з Арестович віч-на-віч
Як зазначає волонтер, колишній радник ОПУ повинен був мовчати про трагедію у 72-й бригаді, тому що якщо ії почнуть неупереджено розслідувати — “то він сісти повинен”.
Однак, мовляв, навіть це Арестовича не зупиняє.
За словами Костюка, коли Арестович повернеться в Україну, то зустріне велику кількість військових, яка б хотіла поспілкуватись з ним особисто.
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