Зеленський ухвалив нові санкції проти проросійських пропагандистів — у списках Арестович
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський ухвалив нові санкції проти проросійських пропагандистів — у списках Арестович

Офіс Президента України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 1 травня затвердив санкції проти низки фізосіб. Серед них колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти проросійських фігур, включаючи колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича.
  • Указ передбачає обмеження для 76 осіб і 81 компанії, серед яких російські заводи та енергопідприємства.

Зеленський ухвалив санкції проти Арестовича і Олешка

Згідно з указом глави української держави, санкції було запроваджено проти:

  • Олексія Арестовича (колишній радник Офісу президента, який останнім часом різко критикує українську владу. Відомий низкою скандальних заяв, зокрема твердженням про те, що 2023 року ракета росіян влучила в будинок у Дніпрі нібито після того, як її збила ППО);

  • Станіслава Бернвальда (російський пропагандист);

  • Костянтина Бондаренка (український "політолог", який просуває наративи РФ);

  • Дмитра Васильця (український блогер, який відомий проросійськими поглядами);

  • Анастасії Кашеварової (російська пропагандистка, яка працювала у ЗМІ, близьких до Кремля);

  • Мирослава Олешка (український блогер, який критикував ЗСУ і підтримував Росію);

  • Павла Онищенка (засновник так званого "визвольного руху" "Слобожанська січ");

  • Олександра Семченка (заступник голови забороненої в Україні партії "Держава", він утік до Росії);

  • Олександра Скубченка (український "політичний експерт", який часто бере участь в ефірах пропагандистів РФ).

Також під обмеження потрапили низка російських заводів та енергопідприємств: Новолипецький металургійний комбінат, «Новатек», «Арктік СПГ» та інші.

Загалом обмеження ввели проти 76 людей і 81 компанії.

В указі зазначено, що Міністерству закордонних справ України доручили обговорити питання запровадження аналогічних санкцій із європейськими партнерами та США.

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Офіс Президента України
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