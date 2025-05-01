Зеленський ухвалив нові санкції проти проросійських пропагандистів — у списках Арестович

Президент України Володимир Зеленський 1 травня затвердив санкції проти низки фізосіб. Серед них колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти проросійських фігур, включаючи колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича.
- Указ передбачає обмеження для 76 осіб і 81 компанії, серед яких російські заводи та енергопідприємства.
Зеленський ухвалив санкції проти Арестовича і Олешка
Згідно з указом глави української держави, санкції було запроваджено проти:
Олексія Арестовича (колишній радник Офісу президента, який останнім часом різко критикує українську владу. Відомий низкою скандальних заяв, зокрема твердженням про те, що 2023 року ракета росіян влучила в будинок у Дніпрі нібито після того, як її збила ППО);
Станіслава Бернвальда (російський пропагандист);
Костянтина Бондаренка (український "політолог", який просуває наративи РФ);
Дмитра Васильця (український блогер, який відомий проросійськими поглядами);
Анастасії Кашеварової (російська пропагандистка, яка працювала у ЗМІ, близьких до Кремля);
Мирослава Олешка (український блогер, який критикував ЗСУ і підтримував Росію);
Павла Онищенка (засновник так званого "визвольного руху" "Слобожанська січ");
Олександра Семченка (заступник голови забороненої в Україні партії "Держава", він утік до Росії);
Олександра Скубченка (український "політичний експерт", який часто бере участь в ефірах пропагандистів РФ).
Також під обмеження потрапили низка російських заводів та енергопідприємств: Новолипецький металургійний комбінат, «Новатек», «Арктік СПГ» та інші.
Загалом обмеження ввели проти 76 людей і 81 компанії.
В указі зазначено, що Міністерству закордонних справ України доручили обговорити питання запровадження аналогічних санкцій із європейськими партнерами та США.
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