Зеленський ухвалив нові санкції проти проросійських пропагандистів — у списках Арестович

Президент України Володимир Зеленський 1 травня затвердив санкції проти низки фізосіб. Серед них колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Зеленський ухвалив санкції проти Арестовича і Олешка

Згідно з указом глави української держави, санкції було запроваджено проти:

Олексія Арестовича (колишній радник Офісу президента, який останнім часом різко критикує українську владу. Відомий низкою скандальних заяв, зокрема твердженням про те, що 2023 року ракета росіян влучила в будинок у Дніпрі нібито після того, як її збила ППО);

Станіслава Бернвальда (російський пропагандист);

Костянтина Бондаренка (український "політолог", який просуває наративи РФ);

Дмитра Васильця (український блогер, який відомий проросійськими поглядами);

Анастасії Кашеварової (російська пропагандистка, яка працювала у ЗМІ, близьких до Кремля);

Мирослава Олешка (український блогер, який критикував ЗСУ і підтримував Росію);

Павла Онищенка (засновник так званого "визвольного руху" "Слобожанська січ");

Олександра Семченка (заступник голови забороненої в Україні партії "Держава", він утік до Росії);

Олександра Скубченка (український "політичний експерт", який часто бере участь в ефірах пропагандистів РФ).

Також під обмеження потрапили низка російських заводів та енергопідприємств: Новолипецький металургійний комбінат, «Новатек», «Арктік СПГ» та інші.

Загалом обмеження ввели проти 76 людей і 81 компанії.

В указі зазначено, що Міністерству закордонних справ України доручили обговорити питання запровадження аналогічних санкцій із європейськими партнерами та США.