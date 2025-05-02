"Максимально прискорювати створення української балістики". Зеленський провів Ставку
Категорія
Україна
Дата публікації

"Максимально прискорювати створення української балістики". Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський
Зеленський

Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій обговорили українську ракетну програму.

Головні тези:

  • Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорювалась українська ракетна програма.
  • Президент підкреслив важливість максимального прискорення створення української балістики для забезпечення безпеки України.
  • Увага також приділялася ситуації на Донеччині та інших напрямках, де ведеться активна оборона.

Президент Зеленський провів Ставку: обговорювали ракетну програму

Про це Президент України повідомив у вечірньому відеозверненні.

Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також — дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання — максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність — це чітка та ефективна гарантія безпеки для України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що сьогодні кілька разів сьогодні доповідав Головком Олександр Сирський.

Особлива увага — ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Продовжуємо діяти і на території Курської та Бєлгородської областей. Росія продовжує відмовлятись від повного, тривалого припинення вогню — вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно — як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла.

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