"Максимально прискорювати створення української балістики". Зеленський провів Ставку

Про це Президент України повідомив у вечірньому відеозверненні.

Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також — дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання — максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність — це чітка та ефективна гарантія безпеки для України.

Зеленський зазначив, що сьогодні кілька разів сьогодні доповідав Головком Олександр Сирський.

Особлива увага — ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Продовжуємо діяти і на території Курської та Бєлгородської областей. Росія продовжує відмовлятись від повного, тривалого припинення вогню — вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно — як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла.