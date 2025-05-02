"Максимально прискорювати створення української балістики". Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій обговорили українську ракетну програму.
Головні тези:
- Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорювалась українська ракетна програма.
- Президент підкреслив важливість максимального прискорення створення української балістики для забезпечення безпеки України.
- Увага також приділялася ситуації на Донеччині та інших напрямках, де ведеться активна оборона.
Президент Зеленський провів Ставку: обговорювали ракетну програму
Про це Президент України повідомив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський зазначив, що сьогодні кілька разів сьогодні доповідав Головком Олександр Сирський.
Особлива увага — ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Продовжуємо діяти і на території Курської та Бєлгородської областей. Росія продовжує відмовлятись від повного, тривалого припинення вогню — вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно — як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла.
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