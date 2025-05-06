Сырский сообщил о резкой ситуации на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обращает внимание на то, что Покровское направление остается одним из самых сложных участков фронта. Несмотря на это, благодаря храбрости и мастерству украинских защитников удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне Донецкой области. Более того, на отдельных участках Силы обороны Украины даже смогли перехватить тактическую инициативу.

Что происходит на Покровском направлении

Благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне Донбасса и кое-где перехватить тактическую инициативу. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" — одно из подразделений, крайне успешно использующее тактику активной обороны и уничтожающее российских оккупантов.

Главком напомнил о том, что усилиями "Скалы" Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями.

Фото: telegram.org/k/#@osirskiy

Так было 3 года назад в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском.