Сырский сообщил о резкой ситуации на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обращает внимание на то, что Покровское направление остается одним из самых сложных участков фронта. Несмотря на это, благодаря храбрости и мастерству украинских защитников удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне Донецкой области. Более того, на отдельных участках Силы обороны Украины даже смогли перехватить тактическую инициативу.
Главные тезисы
- Сырский указал на успешную деятельность 425-го отдельного штурмового полка "Скала".
- Он выразил благодарность за военное мужество и приверженность выполнению поставленных задач.
Что происходит на Покровском направлении
По словам Сырского, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" — одно из подразделений, крайне успешно использующее тактику активной обороны и уничтожающее российских оккупантов.
Главком напомнил о том, что усилиями "Скалы" Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями.
Так было 3 года назад в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском.
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