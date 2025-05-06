Сырский сообщил о резкой ситуации на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский сообщил о резкой ситуации на Покровском направлении

Александр Сырский
Что происходит на Покровском направлении
Читати українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обращает внимание на то, что Покровское направление остается одним из самых сложных участков фронта. Несмотря на это, благодаря храбрости и мастерству украинских защитников удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне Донецкой области. Более того, на отдельных участках Силы обороны Украины даже смогли перехватить тактическую инициативу.

Главные тезисы

  • Сырский указал на успешную деятельность 425-го отдельного штурмового полка "Скала".
  • Он выразил благодарность за военное мужество и приверженность выполнению поставленных задач.

Что происходит на Покровском направлении

Благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне Донбасса и кое-где перехватить тактическую инициативу.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" — одно из подразделений, крайне успешно использующее тактику активной обороны и уничтожающее российских оккупантов.

Главком напомнил о том, что усилиями "Скалы" Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями.

Фото: telegram.org/k/#@osirskiy

Так было 3 года назад в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском.

Во время рабочей поездки в войска наградил военнослужащих 425-го полка почетными знаками отличия Солдаты, сержанты, офицеры, вы с честью выполняете поставленные задания.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Украина сможет изготовить баллистическую ракету — прогноз авиаэксперта
ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Харьков 20 "Геранями" — фото и видео последствий
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Подробности атаки России на Харьков и область
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп заявил о "хорошем моменте" для Украины и РФ
Трамп снова настроен положительно по поводу завершения войны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?