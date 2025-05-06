Повітряний бій з армією РФ — як відпрацювала ППО

Протягом ночі 5-6 травня Повітряні сили ЗСУ змогли знищити 54 російських ударних дрони, які атакували мирні українські міста та села. Ба більше, ще 70 ворожих БПЛА були успішно знешкоджені та не долетіли до цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій тривав на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.
Атака РФ на Україну 5-6 травня — що відомо
Новий повітряний напад противник здійснював 136-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Приморськ — ТОТ Запорізької обл.
Цього разу ворожі цілі знищували авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Що важливо розуміти, один російський дрон досі знаходиться в повітрі — бойова робота триває.
Під нові удари ворога потрапили Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.
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