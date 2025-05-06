Британія готується до вторгнення Росії — деталі таємного плану

Як вдалося дізнатися The Telegraph, Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу Росії. Окрім того, відомо, що оновлений секретний "план оборони батьківщини" міститиме стратегію на перші дні після удару по території Британії з боку країни-ворога.

Що відомо про таємний план Британії

Офіційній Лондон серйозно ставиться до усіх погроз, які протягом останніх років лунали з боку Кремля.

Згідно з даними ЗМІ, у таємному документі буде вказано, як Велика Британія буде реагувати на оголошення війни.

Насамперед йдеться про бункери для захисту уряду та королівської родини, трансляції державних служб та накопичення ресурсів.

Наразі команда британського лідера Кіра Стармера дуже боїться того, що їхня армія не лише поступиться Росії та її союзникам на полі бою, але й буде непідготовленою та погано захищеною всередині країни.

В секретному плані прописані сценарії, відповідно до яких, Британія потрапить під удар звичайних ракет та ядерних боєголовок.

Ба більше, Лондон також активно готується до масштабних кібератак з боку Росії.