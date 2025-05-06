Британія готується до вторгнення Росії — деталі таємного плану
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Британія готується до вторгнення Росії — деталі таємного плану

Що відомо про таємний план Британії
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Джерело:  The Telegraph

Як вдалося дізнатися The Telegraph, Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу Росії. Окрім того, відомо, що оновлений секретний "план оборони батьківщини" міститиме стратегію на перші дні після удару по території Британії з боку країни-ворога.

Головні тези:

  • У документі передбачені заходи для захисту урядових будівель, королівської родини та національних ресурсів.
  • План містить стратегії відповіді на ракетні та ядерні удари.

Що відомо про таємний план Британії

Офіційній Лондон серйозно ставиться до усіх погроз, які протягом останніх років лунали з боку Кремля.

Згідно з даними ЗМІ, у таємному документі буде вказано, як Велика Британія буде реагувати на оголошення війни.

Насамперед йдеться про бункери для захисту уряду та королівської родини, трансляції державних служб та накопичення ресурсів.

Наразі команда британського лідера Кіра Стармера дуже боїться того, що їхня армія не лише поступиться Росії та її союзникам на полі бою, але й буде непідготовленою та погано захищеною всередині країни.

В секретному плані прописані сценарії, відповідно до яких, Британія потрапить під удар звичайних ракет та ядерних боєголовок.

Ба більше, Лондон також активно готується до масштабних кібератак з боку Росії.

Очікується, що будуть розглянуті військові стратегії щодо залізничної та дорожньої мереж, судів, поштової системи та телефонних ліній. Малоймовірно, що цей документ буде оприлюднено протягом найближчих десятиліть, якщо взагалі буде оприлюднено.

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