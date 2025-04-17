Британія підтримає рішення ФРН щодо надання Taurus Україні

16 квітня британський чиновник, який займається зовнішньою політикою, повідомив, що Сполучене Королівство давно виступає за те, щоб Німеччина передала Україні ракети Taurus, і підтримає цей крок, якщо його зараз зробить новий канцлер.

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Відмова Берліна під керівництвом колишнього канцлера Олафа Шольца розчарувала Британію та Францію, які надають Україні власну ракетну підтримку великої дальності у вигляді британських Storm Shadows і французьких Scalps.

Наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці роблять це, французи роблять це, і американці все одно роблять це... це має бути спільно погоджено. І якщо це погоджено, тоді Німеччина повинна взяти в цьому участь, — сказав Мерц раніше цього тижня.

Високопоставлений депутат від партії Християнських демократів (ХДС) заявив у середу, що переговори щодо Taurus в новій коаліції тривають. Він додав, що підтримка допоможе Берліну ухвалити остаточне рішення.

Постачання Taurus на цей час залишається предметом розбіжностей... Будь-який вплив керівництва Великої Британії, щоб нарешті переконати Німеччину поставити Taurus, може допомогти і дуже вітається, — сказав депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер. Поширити

Нагадаємо, що лідер німецьких консерваторів і майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц не виключає можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus.