Taurus для України. Британія підтримає рішення Німеччини щодо надання крилатих ракет

Британія підтримає рішення Німеччини відправити крилаті ракети Taurus в Україну, якщо майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц погодить передачу.
Головні тези:
- Британія давно підтримує передачу крилатих ракет Taurus українській армії.
- Німеччина розглядає можливість передачі ракет Україні під новим канцлером Фрідріхом Мерцом.
- Угода може стати ключовим кроком для посилення обороноздатності України та контролю над суверенною територією.
Британія підтримає рішення ФРН щодо надання Taurus Україні
16 квітня британський чиновник, який займається зовнішньою політикою, повідомив, що Сполучене Королівство давно виступає за те, щоб Німеччина передала Україні ракети Taurus, і підтримає цей крок, якщо його зараз зробить новий канцлер.
Відмова Берліна під керівництвом колишнього канцлера Олафа Шольца розчарувала Британію та Францію, які надають Україні власну ракетну підтримку великої дальності у вигляді британських Storm Shadows і французьких Scalps.
Наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці роблять це, французи роблять це, і американці все одно роблять це... це має бути спільно погоджено. І якщо це погоджено, тоді Німеччина повинна взяти в цьому участь, — сказав Мерц раніше цього тижня.
Високопоставлений депутат від партії Християнських демократів (ХДС) заявив у середу, що переговори щодо Taurus в новій коаліції тривають. Він додав, що підтримка допоможе Берліну ухвалити остаточне рішення.
Нагадаємо, що лідер німецьких консерваторів і майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц не виключає можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus.
Питання передачі Україні Taurus викликає суперечки в коаліції партій, які працюють над створенням наступного уряду ФРН. В. о. міністра оборони Борис Пісторіус, який може зберегти посаду в новому уряді, не погоджується з Фрідріхом Мерцом у питанні передачі Taurus.
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