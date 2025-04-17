Taurus для Украины. Британия поддержит решение Германии о предоставлении крылатых ракет
Категория
Мир
Дата публикации

Taurus для Украины. Британия поддержит решение Германии о предоставлении крылатых ракет

Taurus
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Источник:  The Telegraph

Британия поддержит решение Германии отправить крылатые ракеты Taurus в Украину, если будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц согласует передачу.

Главные тезисы

  • Британия утверждает готовность поддержать передачу крылатых ракет Taurus в Украину со стороны Германии.
  • Решение передать ракеты может значительно усилить обороноспособность и контроль над территорией Украины.
  • Согласие на передачу Taurus станет ключевым шагом в сотрудничестве стран для защиты суверенности Украины.

Британия поддержит решение ФРГ о предоставлении Taurus Украине

16 апреля британский чиновник, занимающийся внешней политикой, сообщил, что Соединенное Королевство давно выступает за то, чтобы Германия передала Украине ракеты Taurus, и поддержит этот шаг, если его сейчас сделает новый канцлер.

Мы продолжаем работать с нашими партнерами, включая Германию, чтобы как можно лучше снарядить Украину для защиты ее суверенной территории.

Отказ Берлина под руководством бывшего канцлера Олафа Шольца разочаровал Британию и Францию, которые оказывают Украине свою ракетную поддержку большой дальности в виде британских Storm Shadows и французских Scalps.

Наши европейские партнеры уже снабжают крылатыми ракетами. Британцы делают это, французы делают это, и американцы все равно делают это... это должно быть совместно согласовано. И если это согласовано, тогда Германия должна принять в этом участие, — сказал Мерц ранее на этой неделе.

Высокопоставленный депутат от партии Христианских демократов (ХДС) заявил в среду, что переговоры по Taurus в новой коалиции продолжаются. Он добавил, что поддержка поможет Берлину принять окончательное решение.

Поставка Taurus в настоящее время остается предметом разногласий... Любое влияние руководства Великобритании, чтобы наконец убедить Германию поставить Taurus, может помочь и очень здоровается, — сказал депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

Напомним, что лидер германских консерваторов и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключает возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Вопрос передачи Украине Taurus вызывает споры коалиции партий, работающих над созданием следующего правительства ФРГ. И. о. министра обороны Борис Писториус, который может сохранить должность в новом правительстве, не согласен с Фридрихом Мерцом в вопросе передачи Taurus.

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