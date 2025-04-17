Британия поддержит решение ФРГ о предоставлении Taurus Украине

16 апреля британский чиновник, занимающийся внешней политикой, сообщил, что Соединенное Королевство давно выступает за то, чтобы Германия передала Украине ракеты Taurus, и поддержит этот шаг, если его сейчас сделает новый канцлер.

Мы продолжаем работать с нашими партнерами, включая Германию, чтобы как можно лучше снарядить Украину для защиты ее суверенной территории. Поделиться

Отказ Берлина под руководством бывшего канцлера Олафа Шольца разочаровал Британию и Францию, которые оказывают Украине свою ракетную поддержку большой дальности в виде британских Storm Shadows и французских Scalps.

Наши европейские партнеры уже снабжают крылатыми ракетами. Британцы делают это, французы делают это, и американцы все равно делают это... это должно быть совместно согласовано. И если это согласовано, тогда Германия должна принять в этом участие, — сказал Мерц ранее на этой неделе.

Высокопоставленный депутат от партии Христианских демократов (ХДС) заявил в среду, что переговоры по Taurus в новой коалиции продолжаются. Он добавил, что поддержка поможет Берлину принять окончательное решение.

Поставка Taurus в настоящее время остается предметом разногласий... Любое влияние руководства Великобритании, чтобы наконец убедить Германию поставить Taurus, может помочь и очень здоровается, — сказал депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Поделиться

Напомним, что лидер германских консерваторов и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключает возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.