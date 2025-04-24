Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії

Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ. Цього разу уряд країни заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей, які, як зазначили в країні, використовуються для пілотування безпілотників на лінії фронту в Україні.

Британія ухвалила нові санкції проти РФ

Загалом новий пакет містить 150 торгівельних санкцій проти РФ. Крім того, Британія закрила доступ й до інших технологій, серед яких програмне забезпечення для пошуку та експлуатації нових нафтових та газових свердловин.

Сьогодні ми використовуємо всі наші можливості, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації, - зазначив міністр у справах санкцій Великої Британії Стівен Доті. Поширити

Такий пакет санкцій переважно спрямований на припинення доступу до інноваційного програмного забезпечення та технологій до російського оборонного та енергетичного секторів разом з контролерами відеоігор, які російські окупанти використовують для БпЛА на війні в Україні.

Також такі обмеження були спрямовані на передачу технологій, які використовуються у виробництві товарів, що належать до "Спільних високопріоритетних товарів". До них належать електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми. Уряд Британії називає ці товари "критично важливими" для російських військових розробок.

Крім того, новий пакет санкцій забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин та металів, аби обмежити військові та промислові можливості РФ.