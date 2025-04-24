Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії
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Економіка
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Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії

Британія
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Джерело:  Politico

Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ. Цього разу уряд країни заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей, які, як зазначили в країні, використовуються для пілотування безпілотників на лінії фронту в Україні. 

Головні тези:

  • Нові санкції Великої Британії проти РФ спрямовані на обмеження доступу до інноваційного програмного забезпечення та технологій у російських оборонних та енергетичних секторах.
  • Пакет санкцій включає заборону на експорт контролерів ігрових консолей до Росії, які використовуються для пілотування безпілотників на фронті в Україні.
  • Санкції також охоплюють експорт хімікатів, електроніки, машин та металів, з метою обмеження військових та промислових можливостей Росії.

Британія ухвалила нові санкції проти РФ

Загалом новий пакет містить 150 торгівельних санкцій проти РФ. Крім того, Британія закрила доступ й до інших технологій, серед яких програмне забезпечення для пошуку та експлуатації нових нафтових та газових свердловин.

Сьогодні ми використовуємо всі наші можливості, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації, - зазначив міністр у справах санкцій Великої Британії Стівен Доті.

Такий пакет санкцій переважно спрямований на припинення доступу до інноваційного програмного забезпечення та технологій до російського оборонного та енергетичного секторів разом з контролерами відеоігор, які російські окупанти використовують для БпЛА на війні в Україні.

Також такі обмеження були спрямовані на передачу технологій, які використовуються у виробництві товарів, що належать до "Спільних високопріоритетних товарів". До них належать електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми. Уряд Британії називає ці товари "критично важливими" для російських військових розробок.

Крім того, новий пакет санкцій забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин та металів, аби обмежити військові та промислові можливості РФ.

Перекриття енергетичних доходів Росії виснажить військову скарбничку Путіна - саме тому ми припиняємо продаж складного програмного забезпечення, яке використовується для отримання прибутку від нових запасів нафти і газу, запобігаючи використанню британського досвіду для підживлення російської військової машини. Ми також повністю забороняємо постачання до Росії контролерів для відеоігор, щоб запобігти їх використанню для пілотування безпілотників на фронті, тобто ігрових приставок.

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