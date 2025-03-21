Британія замовила для України у компанії Thales понад 5 тис протитанкових керованих ракет

Уряд Британії та ірландська компанія Thales підписали угоду щодо виготовлення понад 5 тис протитанкових керованих ракет для України.
Головні тези:
- Угода між Британією та Thales на постачання протитанкових ракет для України свідчить про зростання підприємства та підтримку країни в контексті геополітичних змін.
- Розвиток співпраці з Україною може стати додатковим стимулом для збільшення кількості працівників Thales та відкриття нових підприємств у Північній Ірландії.
- Підтримка миру в Україні може привести до збільшення оборонних замовлень для компаній, які відіграють важливу роль у постачанні військової техніки.
Британія замовила у компанії Thales понад 5 тис ПТКР для України
Ця угода є чудовою новиною для підрозділу Thales, адже таке замовлення свідчить про зростання підприємства.
Протягом наступних двох років кількість працівників, що налічує 850 осіб, збільшиться до 1050, і Thales відкриє третій завод у Північній Ірландії.
The Economist пише, що через зміну геополітики з приходом до влади президента США Дональда Трампа Північна Ірландія може отримати більше оборонних замовлень.
Економіст Ольстерського університету Есмонд Бірні вважає, що компанія Harland and Wolff, яка побудувала "Титанік" також має отримати більше контрактів, адже "наявність величезного сухого доку в Белфасті набуває стратегічного значення".
Також варто нагадати, що компанія Thales відіграла важливу роль перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Адже тоді Британія надіслала в Україну NLAW, які розроблені шведською компанією Saab, однак виготовлені саме працівниками Thales у Белфасті.
Однак які саме ракети будуть виготовлятись для України цього разу — невідомо.
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