Британія замовила у компанії Thales понад 5 тис ПТКР для України

Ця угода є чудовою новиною для підрозділу Thales, адже таке замовлення свідчить про зростання підприємства.

Протягом наступних двох років кількість працівників, що налічує 850 осіб, збільшиться до 1050, і Thales відкриє третій завод у Північній Ірландії.

The Economist пише, що через зміну геополітики з приходом до влади президента США Дональда Трампа Північна Ірландія може отримати більше оборонних замовлень.

Економіст Ольстерського університету Есмонд Бірні вважає, що компанія Harland and Wolff, яка побудувала "Титанік" також має отримати більше контрактів, адже "наявність величезного сухого доку в Белфасті набуває стратегічного значення".

Зараз Північна Ірландія є місцем миру і хоче, щоб про неї знали. Вона прийняла українських біженців, і всі основні партії підтримують опір російському вторгненню. Але встановлення миру в Україні і збереження миру в решті Європи може означати більше оборонних контрактів для цієї провінції — як би незручно це не було для декого. Поширити

Також варто нагадати, що компанія Thales відіграла важливу роль перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Адже тоді Британія надіслала в Україну NLAW, які розроблені шведською компанією Saab, однак виготовлені саме працівниками Thales у Белфасті.