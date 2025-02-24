Британія ухвалила найбільший пакет санкцій проти Росії — хто потрапив до списків

Британія запровадила санкції найбільший пакет санкцій проти Москви з перших днів вторгнення в Україну 2022 року. Заходи спрямовані на доходи, що підживлюють незаконну війну Володимира Путіна, і клептократів, які приносять прибуток Кремлю.

Британія вдарила санкціями по Росії

Пакет санкцій спрямований проти російської військової машини, організацій у третіх країнах, які її підтримують, і мереж постачань, на які вона спирається.

Санкції водяться проти 107 компаній і людей.

Нові санкції чинитимуть ще більший тиск на енергетичні доходи Путіна, найважливіше джерело фінансування його незаконного вторгнення.

Вони включають ще 40 суден "тіньового флоту", що перевозять російську нафту. Ці судна загалом перевезли російської нафти і нафтопродуктів на 5 млрд доларів тільки за останні шість місяців. Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 133.

Також Лондон вводить санкції проти 14 "нових клептократів", деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки. Серед них Роман Троценко, один із найбагатших людей у Росії, чиї статки оцінюють у 2,2 млрд фунтів стерлінгів.

Після трьох років повномасштабного вторгнення українці продовжують захищати свою країну і спосіб життя з винахідливістю і мужністю. Вони показали, що за правильної підтримки вони можуть захистити себе від російської агресії. Сьогоднішні дії зміцнять позиції України в критичний момент у її боротьбі за нашу спільну безпеку. Поширити

Крім того, під санкції потрапили:

Виробники і постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російських військових, включно з мікропроцесорами, що використовуються в системах озброєння. Вони базуються в низці третіх країн, включно з державами Центральної Азії, Туреччиною, Таїландом, Індією та Китаєм, який є найбільшим постачальником критично важливих товарів для російських військових.

Міністр оборони Північної Кореї Но Кван Чхоль та інші північнокорейські генерали і високопосадовці причетні до відправлення понад 11 тис0 військовослужбовців КНДР до Росії. Путін використовує сили КНДР як гарматне м'ясо; КНДР зазнала понад 4 тис втрат.

13 російських цілей, включно з ТОВ "Грант-Трейд", його власником Маратом Мустафаєвим і його сестрою Дінарою Мустафаєвою, які використовували компанію для перекачування передових європейських технологій у Росію для підтримки її незаконної війни.

Уперше Лондон вводить санкції проти іноземних фінансових установ, які підтримують військову машину Росії. Санкції вводяться проти ВАТ "Керемет Банк", що базується в Киргизстані, тим самим порушуючи використання Росією міжнародної фінансової системи для підтримки її військових зусиль.

Як зазначив міністр закордонних справ Девід Леммі, сьогоднішня акція, наймасштабніша за останні три роки, наголошує на прихильності Великої Британії Україні.

Кожен порушений шлях постачання військових, кожен заблокований рубль і кожен викритий пособник путінської агресії — це крок до справедливого і міцного миру, а також до безпеки і процвітання у Великій Британії в рамках Плану змін цього уряду. Девід Леммі Міністр закордонних справ Британії

За його словами, міцний мир може бути досягнутий тільки силою. "Ось чому ми зосереджені на тому, щоб поставити Україну в максимально сильну позицію", — додав він.