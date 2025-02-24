Британія ухвалила найбільший пакет санкцій проти Росії — хто потрапив до списків

Британія запровадила санкції найбільший пакет санкцій проти Москви з перших днів вторгнення в Україну 2022 року. Заходи спрямовані на доходи, що підживлюють незаконну війну Володимира Путіна, і клептократів, які приносять прибуток Кремлю.
Головні тези:
- Британія ухвалила найбільший пакет санкцій проти Росії з перших днів вторгнення в Україну 2022 року, спрямований на доходи, що підживлюють незаконну війну Володимира Путіна.
- Серед об'єктів санкцій — російська військова машина, організації у третіх країнах, що підтримують її, та мережі постачань, на які вона спирається.
- Нові санкції покладуть ще більший тиск на енергетичні доходи Путіна, включно з санкціями проти суден, що перевозять російську нафту.
Британія вдарила санкціями по Росії
Пакет санкцій спрямований проти російської військової машини, організацій у третіх країнах, які її підтримують, і мереж постачань, на які вона спирається.
Санкції водяться проти 107 компаній і людей.
Нові санкції чинитимуть ще більший тиск на енергетичні доходи Путіна, найважливіше джерело фінансування його незаконного вторгнення.
Вони включають ще 40 суден "тіньового флоту", що перевозять російську нафту. Ці судна загалом перевезли російської нафти і нафтопродуктів на 5 млрд доларів тільки за останні шість місяців. Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 133.
Також Лондон вводить санкції проти 14 "нових клептократів", деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки. Серед них Роман Троценко, один із найбагатших людей у Росії, чиї статки оцінюють у 2,2 млрд фунтів стерлінгів.
Крім того, під санкції потрапили:
Виробники і постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російських військових, включно з мікропроцесорами, що використовуються в системах озброєння. Вони базуються в низці третіх країн, включно з державами Центральної Азії, Туреччиною, Таїландом, Індією та Китаєм, який є найбільшим постачальником критично важливих товарів для російських військових.
Міністр оборони Північної Кореї Но Кван Чхоль та інші північнокорейські генерали і високопосадовці причетні до відправлення понад 11 тис0 військовослужбовців КНДР до Росії. Путін використовує сили КНДР як гарматне м'ясо; КНДР зазнала понад 4 тис втрат.
13 російських цілей, включно з ТОВ "Грант-Трейд", його власником Маратом Мустафаєвим і його сестрою Дінарою Мустафаєвою, які використовували компанію для перекачування передових європейських технологій у Росію для підтримки її незаконної війни.
Уперше Лондон вводить санкції проти іноземних фінансових установ, які підтримують військову машину Росії. Санкції вводяться проти ВАТ "Керемет Банк", що базується в Киргизстані, тим самим порушуючи використання Росією міжнародної фінансової системи для підтримки її військових зусиль.
Як зазначив міністр закордонних справ Девід Леммі, сьогоднішня акція, наймасштабніша за останні три роки, наголошує на прихильності Великої Британії Україні.
За його словами, міцний мир може бути досягнутий тільки силою. "Ось чому ми зосереджені на тому, щоб поставити Україну в максимально сильну позицію", — додав він.
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