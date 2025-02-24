Британія та Іспанія анонсували нові пакети допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Британія та Іспанія анонсували нові пакети допомоги Україні

Володимир Зеленський
допомога
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24 лютого під час саміту "Підтримай Україну" у Києві глави Британії та Іспанії оголосили про нові пакети військової допомоги нашій країні.

Головні тези:

  • Британія та Іспанія оголосили про надання нових пакетів військової допомоги у розмірі 4,5 млрд стерлінгів та одного мільярда євро відповідно.
  • Уряди обіцяють зміцнення підтримки України для забезпечення тривалого миру у регіоні.
  • Рішення про надання допомоги Україні приймається в контексті відвертої агресії Росії на територію суверенної держави.

Британія та Іспанія продовжують підтримувати Україну

Британія надасть Україні найбільший пакет допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд стерлінгів (5,69 млрд дол). У тому ж числі Лондон введе проти Росії новий пакет санкцій.

Про це повідомив голова британського уряду Кір Стармер.

Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні. І ми можемо це зробити трьома шляхами. По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. І Велика Британія це робить — надає 4,5 млрд стерлінгів військової допомоги, більше, ніж коли-небудь.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем'єр-міністр Британії

У тому ж числі прем'єр-міністр Британії оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії. За його словами, він також обговорюватиме це під час зустрічі "Великої сімки" (G7).

Я вважаю, що країни G7 мають знизити ціни на нафту і брати участь в усіх санкціях.

У 2025 році уряд Іспанії спрямує один мільярд євро на допомогу Україні

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час засідання "Підтримуй Україну" до третьої річниці вторгнення РФ.

Я готовий оголосити новий пакет військової допомоги для України на один мільярд євро на 2025 році. Ми будемо працювати з Україною пліч-о-пліч над відновленням, ми створюватимемо нові структури для підвищення цього процесу і заохочуватимемо наші компанії до участі у проєктах і програмах України.

Педро Санчес

Педро Санчес

Прем'єр-міністр Іспанії

Він також повідомив, що Україна та Іспанія створять український хаб у провінції Аліканте.

Санчес наголосив, що Іспанія підтримує повний суверенітет України і вітає усі заходи, спрямовані на досягнення миру, але він має бути справедливим, довготривалим і комплексним.

Для того, щоб був справедливий мир, Україна має бути за столом переговорів. Для того, щоб мир був довготривалим, Євро повинна залучатися до цього процесу. Для того, щоб мир був комплексним, він не може зводитися до припинення вогню. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно. Ми продовжимо надавати допомогу, зокрема, військову техніку й обладнання, з більшою рішучістю, ніж це було раніше.

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