Британія та Іспанія анонсували нові пакети допомоги Україні

24 лютого під час саміту "Підтримай Україну" у Києві глави Британії та Іспанії оголосили про нові пакети військової допомоги нашій країні.
Головні тези:
- Британія та Іспанія оголосили про надання нових пакетів військової допомоги у розмірі 4,5 млрд стерлінгів та одного мільярда євро відповідно.
- Уряди обіцяють зміцнення підтримки України для забезпечення тривалого миру у регіоні.
- Рішення про надання допомоги Україні приймається в контексті відвертої агресії Росії на територію суверенної держави.
Британія та Іспанія продовжують підтримувати Україну
Британія надасть Україні найбільший пакет допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд стерлінгів (5,69 млрд дол). У тому ж числі Лондон введе проти Росії новий пакет санкцій.
Про це повідомив голова британського уряду Кір Стармер.
У тому ж числі прем'єр-міністр Британії оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії. За його словами, він також обговорюватиме це під час зустрічі "Великої сімки" (G7).
Я вважаю, що країни G7 мають знизити ціни на нафту і брати участь в усіх санкціях.
У 2025 році уряд Іспанії спрямує один мільярд євро на допомогу Україні
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час засідання "Підтримуй Україну" до третьої річниці вторгнення РФ.
Він також повідомив, що Україна та Іспанія створять український хаб у провінції Аліканте.
Санчес наголосив, що Іспанія підтримує повний суверенітет України і вітає усі заходи, спрямовані на досягнення миру, але він має бути справедливим, довготривалим і комплексним.
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