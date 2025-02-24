Британія та Іспанія анонсували нові пакети допомоги Україні

24 лютого під час саміту "Підтримай Україну" у Києві глави Британії та Іспанії оголосили про нові пакети військової допомоги нашій країні.

Британія та Іспанія продовжують підтримувати Україну

Британія надасть Україні найбільший пакет допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд стерлінгів (5,69 млрд дол). У тому ж числі Лондон введе проти Росії новий пакет санкцій.

Про це повідомив голова британського уряду Кір Стармер.

Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні. І ми можемо це зробити трьома шляхами. По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. І Велика Британія це робить — надає 4,5 млрд стерлінгів військової допомоги, більше, ніж коли-небудь. Кір Стармер Прем'єр-міністр Британії

У тому ж числі прем'єр-міністр Британії оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії. За його словами, він також обговорюватиме це під час зустрічі "Великої сімки" (G7).

Я вважаю, що країни G7 мають знизити ціни на нафту і брати участь в усіх санкціях.

У 2025 році уряд Іспанії спрямує один мільярд євро на допомогу Україні

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час засідання "Підтримуй Україну" до третьої річниці вторгнення РФ.

Я готовий оголосити новий пакет військової допомоги для України на один мільярд євро на 2025 році. Ми будемо працювати з Україною пліч-о-пліч над відновленням, ми створюватимемо нові структури для підвищення цього процесу і заохочуватимемо наші компанії до участі у проєктах і програмах України. Педро Санчес Прем'єр-міністр Іспанії

Він також повідомив, що Україна та Іспанія створять український хаб у провінції Аліканте.

Санчес наголосив, що Іспанія підтримує повний суверенітет України і вітає усі заходи, спрямовані на досягнення миру, але він має бути справедливим, довготривалим і комплексним.