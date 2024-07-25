Іспанія передасть Україні нову батарею ЗРК Hawk
Категорія
Україна
Дата публікації

Іспанія передасть Україні нову батарею ЗРК Hawk

ЗРК Hawk
Джерело:  Міноборони Іспанії

Іспанія передасть Україні додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу Hawk. Поставка системи запланована на вересень цього року.

Головні тези:

  • Іспанія готується передати Україні нову батарею ЗРК Hawk у вересні цього року.
  • Нідерланди та Данія також планують передати Україні нову партію танків Leopard 2A4 цього літа для підтримки у боротьбі з російською агресією.
  • Додаткова військова підтримка Україні допоможе зміцнити обороноздатність країни та захистити її від зовнішніх загроз.

Поставка батареї ЗРК Hawk в Україну запланована на вересень

Очільниця оборонного відомства Іспанії Маргарита Роблес в режимі відеоконференції докладно розповіла міністру оборони України Рустему Умєрову про майбутні поставки військової техніки. За її словами, до нового пакету допомоги увійде додаткова батарея зенітно-ракетного комплексу Hawk.

Поставки системи заплановані на вересень. Водночас Роблес також розповіла про важливий прогрес у підготовці українських військових в Іспанії, кількість яких сягнула 5 тисяч.

15 липня Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, яка включає десять бойових танків Leopard 2A4, кілька екскаваторів-навантажувачів та велика кількість протитанкових ракет.

Також у червні Іспанія надіслала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Нідерланди та Данія передадуть Україні нову партію танків Leopard 2

14 танків Leopard 2A4, придбаних Нідерландами та Данією для України, будуть відправлені цього літа. Бойові машини було відремонтовано та випробувано в останні місяці.

Спільно з Данією, Нідерланди закупили 14 вживаних танків Leopard 2A4, які відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Україна зможе використовувати їх у боротьбі з російською агресією.

Останні 2 танки проходять перевірочні випробування, а перші 12 вже готові до відправки. Усі 14 танків будуть доставлені до кінця літа.

Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ, — заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Він зазначив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні разом із союзниками і партнерами стільки, скільки буде потрібно.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іспанія передасть Україні допомогу на понад 1,1 млрд євро
іспанія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія передасть Україні запчастини до гелікоптерів Sea King
Уряд Норвегії
Норвегія передасть Україні запчастини до гелікоптерів Sea King
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні
Німеччина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?