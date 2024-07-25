Іспанія передасть Україні нову батарею ЗРК Hawk

Іспанія передасть Україні додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу Hawk. Поставка системи запланована на вересень цього року.

Поставка батареї ЗРК Hawk в Україну запланована на вересень

Очільниця оборонного відомства Іспанії Маргарита Роблес в режимі відеоконференції докладно розповіла міністру оборони України Рустему Умєрову про майбутні поставки військової техніки. За її словами, до нового пакету допомоги увійде додаткова батарея зенітно-ракетного комплексу Hawk.

Поставки системи заплановані на вересень. Водночас Роблес також розповіла про важливий прогрес у підготовці українських військових в Іспанії, кількість яких сягнула 5 тисяч.

15 липня Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, яка включає десять бойових танків Leopard 2A4, кілька екскаваторів-навантажувачів та велика кількість протитанкових ракет.

Також у червні Іспанія надіслала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Нідерланди та Данія передадуть Україні нову партію танків Leopard 2

14 танків Leopard 2A4, придбаних Нідерландами та Данією для України, будуть відправлені цього літа. Бойові машини було відремонтовано та випробувано в останні місяці.

Спільно з Данією, Нідерланди закупили 14 вживаних танків Leopard 2A4, які відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Україна зможе використовувати їх у боротьбі з російською агресією.

Останні 2 танки проходять перевірочні випробування, а перші 12 вже готові до відправки. Усі 14 танків будуть доставлені до кінця літа.

Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ, — заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс Поширити

Він зазначив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні разом із союзниками і партнерами стільки, скільки буде потрібно.