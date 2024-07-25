Испания передаст Украине новую батарею ЗРК Hawk
Категория
Украина
Дата публикации

Испания передаст Украине новую батарею ЗРК Hawk

ЗРК Hawk
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Источник:  Минобороны Испании

Испания передаст Украине дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса Hawk. Поставка системы намечена на сентябрь этого года.

Главные тезисы

  • Испания передаст Украине новую батарею ЗРК Hawk для укрепления обороноспособности страны.
  • Нидерланды и Дания также предоставят Украине танки Leopard 2A4 для поддержки в борьбе с российской агрессией.
  • Дополнительная военная помощь поможет защитить Украину от внешних угроз и укрепить ее оборонную систему.

Поставка батареи ЗРК Hawk в Украину запланирована на сентябрь

Глава оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес в режиме видеоконференции подробно рассказала министру обороны Украины Рустему Умерову о предстоящих поставках военной техники. По ее словам, в новый пакет помощи войдет дополнительная батарея зенитно-ракетного комплекса Hawk.

Поставки системы запланированы на сентябрь. В то же время Роблес также рассказала о важном прогрессе в подготовке украинских военных в Испании, количество которых составило 5 тысяч.

15 июля Испания начала передачу Украине новой партии военной помощи, включающей десять боевых танков Leopard 2A4, несколько экскаваторов-погрузчиков и большое количество противотанковых ракет.

Также в июне Испания направила Украине вторую партию зенитных ракет в системы противовоздушной обороны Patriot.

Нидерланды и Дания передадут Украине новую партию танков Leopard 2

14 танков Leopard 2A4, приобретенных Нидерландами и Данией для Украины, будут отправлены этим летом. Боевые машины были отремонтированы и испытаны в последние месяцы.

Совместно с Данией, Нидерланды закупили 14 б/у танков Leopard 2A4, которые отремонтировала немецкая фирма Rheinmetall. Украина сможет использовать его в борьбе с российской агрессией.

Последние 2 танка проходят проверочные испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены к концу лета.

Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке из-за тяжелых боев. Эти танки могут сыграть важную роль в защите украинской армии от российских войск, - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Он отметил, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине вместе с союзниками и партнерами столько, сколько потребуется.

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