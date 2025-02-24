Британия и Испания анонсировали новые пакеты помощи Украине

24 февраля во время саммита "Поддержи Украину" в Киеве главы Британии и Испании объявили о новых пакетах военной помощи нашей стране.

Британия и Испания продолжают поддерживать Украину

Британия предоставит Украине самый большой пакет помощи Украине в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долл.). В том числе Лондон введет против России новый пакет санкций.

Об этом сообщил глава британского правительства Кир Стармер.

Мы должны укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать продолжительный мир, а не только паузу в этой войне. И мы можем это сделать тремя способами. Во-первых, если мы увеличим военную помощь Украине. И Великобритания это делает — предоставляет 4,5 млрд стерлингов военной помощи больше, чем когда-либо. Кир Стармер Премьер-министр Британии

В том же числе премьер-министр Британии объявил о крупнейшем пакете санкций против России. По его словам, он также будет обсуждать это во время встречи "Большой семерки" (G7).

Я думаю, что страны G7 должны снизить цены на нефть и участвовать во всех санкциях.

В 2025 году правительство Испании направит один миллиард евро в помощь Украине

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время заседания "Поддерживай Украину" к третьей годовщине вторжения РФ.

Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро в 2025 году. Мы будем работать с Украиной бок о бок над восстановлением, мы будем создавать новые структуры для повышения этого процесса и поощрять наши компании к участию в проектах и программах Украины. Педро Санчес Премьер-министр Испании

Он также сообщил, что Украина и Испания создадут украинский хаб в провинции Аликанте.

Санчес подчеркнул, что Испания поддерживает полный суверенитет Украины и приветствует все меры, направленные на достижение мира, но он должен быть справедливым, долговременным и комплексным.