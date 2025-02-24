Британия и Испания анонсировали новые пакеты помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Британия и Испания анонсировали новые пакеты помощи Украине

Владимир Зеленский
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24 февраля во время саммита "Поддержи Украину" в Киеве главы Британии и Испании объявили о новых пакетах военной помощи нашей стране.

Главные тезисы

  • Британия и Испания предоставили Украине новые пакеты военной помощи на 4,5 млрд стерлингов и один миллиард евро соответственно.
  • Решение о помощи Украине связано с агрессией России на территорию суверенного государства.
  • Британия и Испания подчеркнули необходимость укрепления поддержки Украины для обеспечения продолжительного мира в регионе.

Британия и Испания продолжают поддерживать Украину

Британия предоставит Украине самый большой пакет помощи Украине в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долл.). В том числе Лондон введет против России новый пакет санкций.

Об этом сообщил глава британского правительства Кир Стармер.

Мы должны укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать продолжительный мир, а не только паузу в этой войне. И мы можем это сделать тремя способами. Во-первых, если мы увеличим военную помощь Украине. И Великобритания это делает — предоставляет 4,5 млрд стерлингов военной помощи больше, чем когда-либо.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

В том же числе премьер-министр Британии объявил о крупнейшем пакете санкций против России. По его словам, он также будет обсуждать это во время встречи "Большой семерки" (G7).

Я думаю, что страны G7 должны снизить цены на нефть и участвовать во всех санкциях.

В 2025 году правительство Испании направит один миллиард евро в помощь Украине

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время заседания "Поддерживай Украину" к третьей годовщине вторжения РФ.

Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро в 2025 году. Мы будем работать с Украиной бок о бок над восстановлением, мы будем создавать новые структуры для повышения этого процесса и поощрять наши компании к участию в проектах и программах Украины.

Педро Санчес

Педро Санчес

Премьер-министр Испании

Он также сообщил, что Украина и Испания создадут украинский хаб в провинции Аликанте.

Санчес подчеркнул, что Испания поддерживает полный суверенитет Украины и приветствует все меры, направленные на достижение мира, но он должен быть справедливым, долговременным и комплексным.

Для того чтобы был справедливый мир, Украина должна быть за столом переговоров. Для того чтобы мир был долговременным, Евро должно вовлекаться в этот процесс. Для того чтобы мир был комплексным, он не может сводиться к прекращению огня. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно. Мы продолжим оказывать помощь, в частности военную технику и оборудование, с большей решительностью, чем это было раньше.

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