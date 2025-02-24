Британия и Испания анонсировали новые пакеты помощи Украине

24 февраля во время саммита "Поддержи Украину" в Киеве главы Британии и Испании объявили о новых пакетах военной помощи нашей стране.
Главные тезисы
- Британия и Испания предоставили Украине новые пакеты военной помощи на 4,5 млрд стерлингов и один миллиард евро соответственно.
- Решение о помощи Украине связано с агрессией России на территорию суверенного государства.
- Британия и Испания подчеркнули необходимость укрепления поддержки Украины для обеспечения продолжительного мира в регионе.
Британия и Испания продолжают поддерживать Украину
Британия предоставит Украине самый большой пакет помощи Украине в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долл.). В том числе Лондон введет против России новый пакет санкций.
Об этом сообщил глава британского правительства Кир Стармер.
В том же числе премьер-министр Британии объявил о крупнейшем пакете санкций против России. По его словам, он также будет обсуждать это во время встречи "Большой семерки" (G7).
Я думаю, что страны G7 должны снизить цены на нефть и участвовать во всех санкциях.
В 2025 году правительство Испании направит один миллиард евро в помощь Украине
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время заседания "Поддерживай Украину" к третьей годовщине вторжения РФ.
Он также сообщил, что Украина и Испания создадут украинский хаб в провинции Аликанте.
Санчес подчеркнул, что Испания поддерживает полный суверенитет Украины и приветствует все меры, направленные на достижение мира, но он должен быть справедливым, долговременным и комплексным.
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