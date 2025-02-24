Британия приняла самый большой пакет санкций против России — кто попал в списки

Британия ввела санкции крупнейшего пакета санкций против Москвы с первых дней вторжения в Украину 2022 года. Меры направлены на доходы, подпитывающие незаконную войну Владимира Путина, и клептократов, приносящих прибыль Кремлю.

Британия ударила санкциями по России

Пакет санкций направлен против российской военной машины, организаций в третьих поддерживающих ее странах и сетей поставок, на которые она опирается.

Санкции водятся против 107 компаний и людей.

Новые санкции будут оказывать еще большее давление на энергетические доходы Путина, самый важный источник финансирования его незаконного вторжения.

Они включают еще 40 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть. Эти суда в целом перевезли российскую нефть и нефтепродукты на 5 млрд долларов только за последние шесть месяцев. Общее количество нефтяных танкеров под санкциями Великобритании достигло 133.

Также Лондон вводит санкции против 14 новых клептократов, некоторые из которых возглавляют стратегические сектора российской экономики. Среди них Роман Троценко, один из самых богатых людей в России, чье состояние оценивается в 2,2 млрд фунтов стерлингов.

После трех лет полномасштабного вторжения украинцы продолжают защищать свою страну и образ жизни с изобретательностью и мужеством. Они показали, что при правильной поддержке они могут оградить себя от российской агрессии. Сегодняшние действия укрепят позиции Украины в критический момент в борьбе за нашу общую безопасность. Поделиться

Кроме того, под санкции попали:

Производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения. Они базируются в ряде третьих стран, включая государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.

Министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль и другие северокорейские генералы и чиновники причастны к отправке более 11 тыс. военнослужащих КНДР в Россию. Путин использует силы КНДР в качестве пушечного мяса; КНДР понесла более 4 тыс. потерь.

13 российских целей, включая ООО "Грант-Трейд", его владельцем Маратом Мустафаевым и его сестрой Динарой Мустафаевой, которые использовали компанию для перекачки передовых европейских технологий в Россию для поддержки ее незаконной войны.

Впервые Лондон вводит санкции против иностранных финансовых учреждений, поддерживающих военную машину России. Санкции вводятся против базирующегося в Кыргызстане ОАО "Керемет Банк", тем самым нарушая использование Россией международной финансовой системы для поддержки ее военных усилий.

Как отметил министр иностранных дел Дэвид Лемми, сегодняшняя акция, самая масштабная за последние три года, подчеркивает приверженность Великобритании Украине.

Каждый нарушенный путь поставки военных, каждый заблокированный рубль и каждый разоблаченный пособник путинской агрессии — это шаг к справедливому и крепкому миру, а также к безопасности и процветанию в Великобритании в рамках Плана изменений этого правительства. Дэвид Лемми Министр иностранных дел Британии

По его словам, крепкий мир может быть достигнут только силой. "Вот почему мы сосредоточены на том, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию", — добавил он.