Британия заказала для Украины у компании Thales более 5 тыс противотанковых управляемых ракет
Категория
Мир
Дата публикации

Британия заказала для Украины у компании Thales более 5 тыс противотанковых управляемых ракет

Британия
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Источник:  The Economist

Правительство Британии и ирландская компания Thales подписали соглашение по изготовлению более 5 тыс. противотанковых управляемых ракет для Украины.

Главные тезисы

  • Подписание соглашения между Британией и Thales на поставку противотанковых ракет для Украины подчеркивает поддержку страны и рост предприятия.
  • Увеличение сотрудничества с Украиной может способствовать расширению деятельности Thales и созданию новых рабочих мест в Северной Ирландии.
  • Поддержка мира в Украине может привести к увеличению оборонных заказов для компаний, занимающихся поставкой военной техники.

Британия заказала у компании Thales более 5 тыс ПТКР для Украины

Это соглашение является отличным новшеством для подразделения Thales, ведь такой заказ свидетельствует о росте предприятия.

В течение следующих двух лет количество работников, насчитывающих 850 человек, увеличится до 1050, и Thales откроет третий завод в Северной Ирландии.

The Economist пишет, что из-за смены геополитики с приходом к власти президента США Дональда Трампа Северная Ирландия может получить больше оборонных заказов.

Экономист Ольстерского университета Эсмонд Бирни считает, что компания Harland and Wolff, которая построила "Титаник", также должна получить больше контрактов, ведь "наличие огромного сухого дока в Белфасте приобретает стратегическое значение".

Сейчас Северная Ирландия есть место мира и хочет, чтобы о ней знали. Она приняла украинских беженцев и все основные партии поддерживают сопротивление российскому вторжению. Но установление мира в Украине и сохранение мира в остальной Европе может означать больше оборонительных контрактов для этой провинции — как бы неудобно это не было для некоторых.

Также следует напомнить, что компания Thales сыграла важную роль перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ведь тогда Великобритания направила в Украину NLAW, разработанные шведской компанией Saab, однако изготовленные именно работниками Thales в Белфасте.

Однако какие именно ракеты будут производиться для Украины на этот раз — неизвестно.

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