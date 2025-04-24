Британия ввела новый пакет санкций против России
Категория
Экономика
Дата публикации

Британия ввела новый пакет санкций против России

Британия
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Британия ввела новые санкции против РФ. В этот раз правительство страны запретило экспорт в Россию контролеров игровых консолей, которые, как отметили в стране, используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине.

Главные тезисы

  • Новый пакет санкций Британии направлен на ограничение доступа России к инновационному программному обеспечению и технологиям в оборонных и энергетических секторах.
  • Запрет на экспорт контролеров игровых консолей, используемых для пилотирования беспилотников на фронте в Украине, является одним из ключевых моментов санкций.
  • Британия закрыла доступ к технологиям, включая программное обеспечение для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин, чтобы прекратить российскую военную машину.

Британия приняла новые санкции против РФ

Всего новый пакет содержит 150 торговых санкций против РФ. Кроме того, Британия закрыла доступ к другим технологиям, среди которых программное обеспечение для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин.

Сегодня мы используем все наши возможности, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизнь украинцев и оградить британский бизнес от циничной российской эксплуатации, — отметил министр по делам санкций Великобритании Стивен Доти.

Такой пакет санкций преимущественно направлен на прекращение доступа к инновационному программному обеспечению и технологиям в российский оборонный и энергетический секторы вместе с контролерами видеоигр, которые российские оккупанты используют для БПЛА на войне в Украине.

Также такие ограничения были направлены на передачу технологий, используемых в производстве товаров, относящихся к "Общим высокоприоритетным товарам". К ним относятся электронные изделия, такие, как усилители и схемы. Правительство Британии называет эти товары "критически важными" для русских военных разработок.

Кроме того, новый пакет санкций запрещает экспорт химикатов, электроники, машин и металлов с целью ограничить военные и промышленные возможности РФ.

Перекрытие энергетических доходов России истощит военную копилку Путина — именно поэтому мы прекращаем продажу сложного программного обеспечения, которое используется для получения прибыли от новых запасов нефти и газа, предотвращая использование британского опыта для подпитки российской военной машины. Мы также полностью запрещаем поставки в Россию контролеров для видеоигр, чтобы предотвратить их использование для пилотирования беспилотников на фронте, то есть игровых приставок.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия заморозила российские активы на сумму более 25 млрд фунтов стерлингов
Правительство Великобритании
фунты
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия заказала для Украины у компании Thales более 5 тыс противотанковых управляемых ракет
Британия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь Украине. Британия анонсировала новые встречи в форматах "Коалиции желающих" и "Рамштайн"
Британия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?