Британия ввела новый пакет санкций против России

Британия ввела новые санкции против РФ. В этот раз правительство страны запретило экспорт в Россию контролеров игровых консолей, которые, как отметили в стране, используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине.
Главные тезисы
- Новый пакет санкций Британии направлен на ограничение доступа России к инновационному программному обеспечению и технологиям в оборонных и энергетических секторах.
- Запрет на экспорт контролеров игровых консолей, используемых для пилотирования беспилотников на фронте в Украине, является одним из ключевых моментов санкций.
- Британия закрыла доступ к технологиям, включая программное обеспечение для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин, чтобы прекратить российскую военную машину.
Британия приняла новые санкции против РФ
Всего новый пакет содержит 150 торговых санкций против РФ. Кроме того, Британия закрыла доступ к другим технологиям, среди которых программное обеспечение для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин.
Такой пакет санкций преимущественно направлен на прекращение доступа к инновационному программному обеспечению и технологиям в российский оборонный и энергетический секторы вместе с контролерами видеоигр, которые российские оккупанты используют для БПЛА на войне в Украине.
Также такие ограничения были направлены на передачу технологий, используемых в производстве товаров, относящихся к "Общим высокоприоритетным товарам". К ним относятся электронные изделия, такие, как усилители и схемы. Правительство Британии называет эти товары "критически важными" для русских военных разработок.
Кроме того, новый пакет санкций запрещает экспорт химикатов, электроники, машин и металлов с целью ограничить военные и промышленные возможности РФ.
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