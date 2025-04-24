Британия ввела новый пакет санкций против России

Британия ввела новые санкции против РФ. В этот раз правительство страны запретило экспорт в Россию контролеров игровых консолей, которые, как отметили в стране, используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине.

Британия приняла новые санкции против РФ

Всего новый пакет содержит 150 торговых санкций против РФ. Кроме того, Британия закрыла доступ к другим технологиям, среди которых программное обеспечение для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин.

Сегодня мы используем все наши возможности, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизнь украинцев и оградить британский бизнес от циничной российской эксплуатации, — отметил министр по делам санкций Великобритании Стивен Доти. Поделиться

Такой пакет санкций преимущественно направлен на прекращение доступа к инновационному программному обеспечению и технологиям в российский оборонный и энергетический секторы вместе с контролерами видеоигр, которые российские оккупанты используют для БПЛА на войне в Украине.

Также такие ограничения были направлены на передачу технологий, используемых в производстве товаров, относящихся к "Общим высокоприоритетным товарам". К ним относятся электронные изделия, такие, как усилители и схемы. Правительство Британии называет эти товары "критически важными" для русских военных разработок.

Кроме того, новый пакет санкций запрещает экспорт химикатов, электроники, машин и металлов с целью ограничить военные и промышленные возможности РФ.